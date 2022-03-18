Новая Зеландия введет санкции против Путина, Мишустина и Шойгу

Правительство Новой Зеландии заморозит в случае обнаружения активы некоторых государственных деятелей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций против России, в том числе в них говорится, что в случае обнаружения активов, жесткие ограничения будут приняты против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Об этом сказано на сайте правительства страны.

«Мир объединен против действий Путина на Украине, и спустя всего лишь неделю после принятия исторического закона мы присоединяемся к международному сообществу в применении наших первых адресных санкций», — сообщил глава МИД страны Нанаия Махута. По данной информации, санкции будут применены в случае обнаружения активов Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности, в том числе в отношении председателя правительства РФ Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны страны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, Промсвязьбанка и еще 18 неназванных организаций. Кроме этого, Новая Зеландия закрыла свои границы для 364 россиян, которые связаны с политической и военной деятельностью.

Причиной масштабных санкций после России послужило начало спецоперации России на Украине. Так, например, США ввели санкции против представителей оборонного сектора, спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова и других российских политических деятелей. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет.

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