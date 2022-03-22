22 марта 2022

В Челябинской области реконструируют 50 км федеральной трассы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожные работы, трасса, м5, автодорога, ремонт дороги, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Все работы на Троицком тракте предполагается завершить до конца сентября 2022 года Фото:

В Челябинской области за предстоящий сезон дорожных работ реконструируют в общей сложности 50 км федеральной трассы А-310 «Челябинск — Троицк» на территории нескольких районов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«Работы по устройству слоев износа запланировали на пяти участках в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. Участок км 53 — км 75 восстановят за счет покрытия специальными профилактическими герметизирующими материалами. Пропитка применяется для защиты от воздействия погодно-климатических факторов, замедляет дальнейшее разрушение покрытия и продлевает межремонтные сроки на 2-3 года. Работы на этом участке планируется завершить к середине июня», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Еще четыре объекта общей протяженностью 26 км в ФКУ Упрдор «Южный Урал» планируют обновить к концу сентября. «При этом ликвидируют дефекты асфальтобетонного покрытия предварительным выравнивающим фрезерованием, устроят выравнивающий и слой износа. Также будут укреплены обочины», — добавили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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В Челябинской области за предстоящий сезон дорожных работ реконструируют в общей сложности 50 км федеральной трассы А-310 «Челябинск — Троицк» на территории нескольких районов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Работы по устройству слоев износа запланировали на пяти участках в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. Участок км 53 — км 75 восстановят за счет покрытия специальными профилактическими герметизирующими материалами. Пропитка применяется для защиты от воздействия погодно-климатических факторов, замедляет дальнейшее разрушение покрытия и продлевает межремонтные сроки на 2-3 года. Работы на этом участке планируется завершить к середине июня», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Еще четыре объекта общей протяженностью 26 км в ФКУ Упрдор «Южный Урал» планируют обновить к концу сентября. «При этом ликвидируют дефекты асфальтобетонного покрытия предварительным выравнивающим фрезерованием, устроят выравнивающий и слой износа. Также будут укреплены обочины», — добавили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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