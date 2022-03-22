Все работы на Троицком тракте предполагается завершить до конца сентября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за предстоящий сезон дорожных работ реконструируют в общей сложности 50 км федеральной трассы А-310 «Челябинск — Троицк» на территории нескольких районов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал».

«Работы по устройству слоев износа запланировали на пяти участках в Увельском, Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах. Участок км 53 — км 75 восстановят за счет покрытия специальными профилактическими герметизирующими материалами. Пропитка применяется для защиты от воздействия погодно-климатических факторов, замедляет дальнейшее разрушение покрытия и продлевает межремонтные сроки на 2-3 года. Работы на этом участке планируется завершить к середине июня», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Еще четыре объекта общей протяженностью 26 км в ФКУ Упрдор «Южный Урал» планируют обновить к концу сентября. «При этом ликвидируют дефекты асфальтобетонного покрытия предварительным выравнивающим фрезерованием, устроят выравнивающий и слой износа. Также будут укреплены обочины», — добавили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Скрин: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал»