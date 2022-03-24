В Великобритании арестовали российский вертолет

24 марта 2022 в 08:02 Размер текста - 17 +

Лондон арестовал российский вертолет, который находится на одном из частных аэродромов Великобритании. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шеппс. «Подписал указ, чтобы обеспечить задержание принадлежащего России вертолета, который в настоящий момент находится в Соединенном Королевстве, на частном аэродроме», — цитирует Гранта Шеппса РБК. Министр не уточнил, кому из граждан РФ принадлежит воздушное судно и где именно оно находится. Власти западных стран начали арестовывать имущество россиян после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон составил «расстрельный список» олигархов, недвижимость и яхты которых собирается изъять. Агентство Reuters сообщило, что правительство Гибралтара, которое находится под протекторатом Соединенного Королевства, арестовало яхту уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Кроме того, под ограничения Лондона попали олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска и миллиардер Михаил Фридман. Их британские счета были заморожены. Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот шаг был вынужденным — Россия должна была защитить граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что таким образом Запад пытался повлиять на поведение Москвы. Путин заявил, что подобные шаги «имеют все признаки экономической, политической и информационной войны».