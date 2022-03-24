В Великобритании арестовали российский вертолет

Лондон арестовал российский вертолет, который находится на одном из частных аэродромов Великобритании. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шеппс.
«Подписал указ, чтобы обеспечить задержание принадлежащего России вертолета, который в настоящий момент находится в Соединенном Королевстве, на частном аэродроме», — цитирует Гранта Шеппса РБК. Министр не уточнил, кому из граждан РФ принадлежит воздушное судно и где именно оно находится.
Власти западных стран начали арестовывать имущество россиян после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон составил «расстрельный список» олигархов, недвижимость и яхты которых собирается изъять. Агентство Reuters сообщило, что правительство Гибралтара, которое находится под протекторатом Соединенного Королевства, арестовало яхту уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Кроме того, под ограничения Лондона попали олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска и миллиардер Михаил Фридман. Их британские счета были заморожены.
Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот шаг был вынужденным — Россия должна была защитить граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что таким образом Запад пытался повлиять на поведение Москвы. Путин заявил, что подобные шаги «имеют все признаки экономической, политической и информационной войны».
Лондон арестовал российский вертолет, который находится на одном из частных аэродромов Великобритании. Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шеппс. «Подписал указ, чтобы обеспечить задержание принадлежащего России вертолета, который в настоящий момент находится в Соединенном Королевстве, на частном аэродроме», — цитирует Гранта Шеппса РБК. Министр не уточнил, кому из граждан РФ принадлежит воздушное судно и где именно оно находится. Власти западных стран начали арестовывать имущество россиян после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Лондон составил «расстрельный список» олигархов, недвижимость и яхты которых собирается изъять. Агентство Reuters сообщило, что правительство Гибралтара, которое находится под протекторатом Соединенного Королевства, арестовало яхту уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Кроме того, под ограничения Лондона попали олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска и миллиардер Михаил Фридман. Их британские счета были заморожены. Россия объявила о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что этот шаг был вынужденным — Россия должна была защитить граждан Донбасса, которые восемь лет страдали от действий Киева. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что таким образом Запад пытался повлиять на поведение Москвы. Путин заявил, что подобные шаги «имеют все признаки экономической, политической и информационной войны».