Губернатор ХМАО Наталья Комарова приехала на разговор к беженцам из Донбасса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась в Сургуте с эвакуированными жителями Донбасса. Об этом сообщается на сайте официальных органов государственной власти Югры.

В Сургуте жителей Донбасса разместили на спортивной базе «Олимпия». Там они находятся уже две недели. «Мы ехали сюда, спасаясь от обстрелов. У нас уже не было сил — мы восемь лет жили в таких условиях. Здесь, в Югре, нас приняли очень тепло, помогли нам с обеспечением вещами. Здесь постоянно занимаются с нашими детьми, проводятся различные мероприятия, работают психологи, врачи, все были тут же обследованы. Спасибо всем, кто принял участие в этой работе», — поблагодарила глава поселка Зайцево из ДНР Ирина Дикун.

По прибытии в Югру семьям было оказано содействие в оформлении необходимых документов — от ИНН до вида на жительство. Затем эти бумаги были отправлены в Ростовскую область для оформления единовременных выплат. «Мы рады тому, что вы доверились нам. Это не работа, не проект, а отношение людей к людям. Другого здесь нет и не будет. Нужно договориться о том, что мы еще должны и можем для вас сделать. Детей нужно максимально быстро интегрировать, чтобы здоровы были, одеты, обуты, накормлены, взрослых — обеспечить работой», — заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что Югра стала первым из регионов УрФО, куда были централизовано доставлены эвакуированные жители из Донбасса. В Сургут прибыл 71 человек, среди них 51 ребенок.

Эвакуированным жителям из Донбасса понравилось гостеприимство югорчан Фото: официальный аккаунт губернатора ХМАО Натальи Комаровой в социальной сети «ВКонтакте»

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