Водителя экс-главаря свердловской ОПГ отправили в СИЗО

Суд вынес решение 24 марта — Насими Мамедова вскоре определят в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего водителя организатора екатеринбургской ОПГ убийц-вымогателей Насими Мамедова арестовали в Екатеринбурге 24 марта. Информацию URA.RU сообщил адвокат Мамедова Александр Петрикин.

«По странному стечению обстоятельств Насими Мамедова задержали и повезли на обыск вечером 19 марта. 24 марта суд принял решение взять Мамедова под арест на два месяца, в ближайшее время его определят в СИЗО», — сообщил адвокат. Уточняется, что Насими Мамедов в начале 2000-х был водителем Михаила Клока, его подозревают в убийстве бизнесмена Александра Зубакина.

Из доказательств, рассказывает Петрикин, у следствия на его подзащитного только слова Клока. «Это беспрецедентный случай и мы обжалуем это решение. Мало того, что обвинение было предъявлено без присутствия адвоката, так и никаких доказательств причастности нет, даже косвенной, кроме слов Клока», — сообщил адвокат.

Кроме того, на вынесении решения 24 марта судья заявил, что Мамедов пришел к следователю сам. «Что просто невозможно. Все протоколы подтверждают, что он не мог никуда прийти сам», — делится Петрикин.

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет для прояснения ситуации. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что СК тему не комментирует.

Ранее сообщалось, что по подозрению в организации убийства при силовой поддержке ФСБ в Москве был задержан организатор екатеринбургского ОПГ Михаил Клок. 24 марта Ленинский районный суд Екатеринбурге вынес меру пресечения Клоку в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

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