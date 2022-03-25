Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат на Украине

25 марта 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Военнослужащие армии РФ продолжают проявлять героизм на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие продолжают проявлять свой героизм в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Грамотные действия командира зенитного дивизиона подполковника Альберта Усманова позволили уничтожить шесть самолетов противника, в том числе пять беспилотников. Старший лейтенант Хусейн Гадаев получил тяжелое ранение, но вынес товарища из-под огня и продолжал командовать своим подразделением, пока не потерял сознание», — передает Пятый канал сообщение Минобороны. Также отличился сержант Валентин Кузаков. Он смог в одиночку уничтожить укрепленный пулеметный расчет противника, что позволило армии РФ занять один из населенных пунктов. Благодаря действиям танкового экипажа майора Евгения Крылова было уничтожено несколько БТРов и огневых точек ВСУ, что помогло обеспечить безопасное движение колонны. Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. По словам президента, оккупация Украины не является целью России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военнослужащие продолжают проявлять свой героизм в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Грамотные действия командира зенитного дивизиона подполковника Альберта Усманова позволили уничтожить шесть самолетов противника, в том числе пять беспилотников. Старший лейтенант Хусейн Гадаев получил тяжелое ранение, но вынес товарища из-под огня и продолжал командовать своим подразделением, пока не потерял сознание», — передает Пятый канал сообщение Минобороны. Также отличился сержант Валентин Кузаков. Он смог в одиночку уничтожить укрепленный пулеметный расчет противника, что позволило армии РФ занять один из населенных пунктов. Благодаря действиям танкового экипажа майора Евгения Крылова было уничтожено несколько БТРов и огневых точек ВСУ, что помогло обеспечить безопасное движение колонны. Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.