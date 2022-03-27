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24 марта 2022

Двое челябинцев пришли в аптеку голыми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины просили фармацевта продать им «Виагру» (фото из архива) Фото:

Двое жителей Челябинска голыми пришли в одну из аптек на Северо-Западе города. Мужчин сняли на камеру другие покупатели. Также они попали на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовали в социальных сетях.

На видео, опубликованном в telegram-канале «Новости Челябинска», двое мужчин находятся голыми в аптечном пункте. Они просят фармацевта продать им «Виагру». Названая цена в 112 рублей их не устраивает. Мужчины просят продать им препарат для увеличения потенции за 100 рублей. Позже и вовсе начинают просить продать им гематоген.

Очевидцы сообщили, что аптека находится по адресу Чичерина 25б. По данному адресу в городе располагается один из торговых комплексов. Дозвониться до ТК URA.RU не удалось. На камере видеонаблюдения комплекса видно, как мужчины выходят из здания, к ним подходит третий мужчина в одежде, и передает им халаты. Ради чего все это было сделано — неизвестно.

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Двое жителей Челябинска голыми пришли в одну из аптек на Северо-Западе города. Мужчин сняли на камеру другие покупатели. Также они попали на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовали в социальных сетях. На видео, опубликованном в telegram-канале «Новости Челябинска», двое мужчин находятся голыми в аптечном пункте. Они просят фармацевта продать им «Виагру». Названая цена в 112 рублей их не устраивает. Мужчины просят продать им препарат для увеличения потенции за 100 рублей. Позже и вовсе начинают просить продать им гематоген. Очевидцы сообщили, что аптека находится по адресу Чичерина 25б. По данному адресу в городе располагается один из торговых комплексов. Дозвониться до ТК URA.RU не удалось. На камере видеонаблюдения комплекса видно, как мужчины выходят из здания, к ним подходит третий мужчина в одежде, и передает им халаты. Ради чего все это было сделано — неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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