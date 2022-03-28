Военно-воздушные силы РФ сбили вертолет «Азова»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская авиация ликвидировала украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). У вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы. К такому выводу пришел замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин из-за снижения количества снарядов, запускаемых с украинской стороны.
- Военно-воздушные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов». По сведениям Минобороны, командиры бросили своих подчиненных в районе Мариуполя.
- Минобороны РФ заявило об уничтожении крупных украинских складов с боеприпасами. Стратегический объект был ликвидирован высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области.
- Украинские военные тратят последние боеприпасы. Украинский Национальный банк отчитался о том, что страна потратила 99,2% всех денег из банковского счета на боевые действия с Россией. Центробанк перечислил на нужды военных более 12,9 млрд гривен.
- Российской авиации удалось сбить три самолета военно-воздушных сил Украины. ВС РФ ликвидировали два Су-24 в Житомирской области и один Су-25 вблизи Донецка. По сведениям Минобороны, в течение суток авиацией РФ поражен 41 военный объект Украины.
- Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта. Сегодня Кадыров прибыл в Мариуполь для поднятия боевого духа военных и дополнительного технического оснащения армии.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что у России и Украины есть шанс договориться по вопросу боевых действий на Украине. Возможность прийти к соглашениям мотивирована пониманием грубейших многолетних ошибок западных партнеров.
- По улицам Мариуполя активно работает артиллерия националистов, из-за чего передвигаться по городу приходится перебежками. Об обстановке в городе рассказал корреспондент URA.RU. Тем не менее Рамзан Кадыров сообщил об успешной ликвидации боевиков нацбатальонов в Мариуполе и скором освобождении города.
- Корреспонденты URA.RU помогли оставшейся в Мариуполе девушке вернуться в Донецк. Илона спасала родную сестру с ребенком и ее мужем.
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским и запрещен на территории РФ
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