Daily Mail: США угрожает мощное землетрясение и 30-метровое цунами

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США угрожает землетрясение магнитудой 9 баллов и 30-метровое цунами
США угрожает землетрясение магнитудой 9 баллов и 30-метровое цунами Фото:

На западном побережье Соединенных Штатов может произойти чрезвычайно мощное землетрясение магнитудой свыше девяти баллов. Ученые считают, что сопровождаться оно будет разрушительным цунами. Такие выводы сделаны на фоне активности подводного разлома протяженностью 970 километров, который простирается от территории Канады до Калифорнии, передает издание Daily Mail. 

В ходе работы специалисты осуществили детальное картографирование морского дна и обнаружили четыре участка разлома, где между тектоническими плитами накапливается значительное напряжение. По оценкам исследователей, высота цунами в случае такого события может достигать 30 метров, что способно вызвать широкомасштабные разрушения в прибрежных районах Северного Орегона, штата Вашингтон и южной части Британской Колумбии.

 «Экономический ущерб будет колоссальным, а число жертв — исчисляться тысячами», — пишут авторы материала. Согласно их прогнозу, даже штаты, находящиеся вдали от побережья, пострадают из-за загрязнения воды и химических выбросов, пишет DM.

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На западном побережье Соединенных Штатов может произойти чрезвычайно мощное землетрясение магнитудой свыше девяти баллов. Ученые считают, что сопровождаться оно будет разрушительным цунами. Такие выводы сделаны на фоне активности подводного разлома протяженностью 970 километров, который простирается от территории Канады до Калифорнии, передает издание Daily Mail.  В ходе работы специалисты осуществили детальное картографирование морского дна и обнаружили четыре участка разлома, где между тектоническими плитами накапливается значительное напряжение. По оценкам исследователей, высота цунами в случае такого события может достигать 30 метров, что способно вызвать широкомасштабные разрушения в прибрежных районах Северного Орегона, штата Вашингтон и южной части Британской Колумбии.  «Экономический ущерб будет колоссальным, а число жертв — исчисляться тысячами», — пишут авторы материала. Согласно их прогнозу, даже штаты, находящиеся вдали от побережья, пострадают из-за загрязнения воды и химических выбросов, пишет DM.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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