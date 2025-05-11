Атомоход «Красноярск» вернулся в базу после удачных пусков «Калибра»

На Камчатке в пункте базирования встретили атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" проекта "Ясень-М", входящий в состав Тихоокеанского флота. Как проинформировали в пресс-службе флота, подлодка вернулась в базу после удачных стрельб комплексом "Калибр".
"Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" Тихоокеанского флота вернулся в пункт базирования на Камчатку после успешного выполнения ракетных стрельб ударным комплексом "Калибр" и противолодочной ракето-торпедой в заданном районе акватории Тихого океана. Ракетная стрельба новейшего подводного крейсера проекта "Ясень-М" была проведена на Тихоокеанском флоте впервые", — сообщили в пресс-службе флота.
Вице-адмирал Владимир Дмитриев, командующий Подводными силами Тихоокеанского флота, заслушал доклад капитана 1 ранга Алексея Дружинина, командира атомного подводного крейсера "Красноярск", об успешном завершении поставленной задачи и поздравил экипаж с благополучным возвращением на базу.
Как сообщили в пресс-службе, во время официальной церемонии вице-адмирал Дмитриев вручил командиру подлодки икону святителя Николая Чудотворца, которую в дар экипажу передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Помимо этого, особо отличившиеся моряки-подводники были награждены почетными грамотами и наградами. В пресс-службе также уточнили, что после периода отдыха личный состав "Красноярска" приступит к выполнению запланированных мероприятий боевой подготовки флота.
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