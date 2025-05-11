Суд смягчил срок продавцам «аргентинского кокаина»

Второй кассационный суд общей юрисдикции принял решение о снижении сроков лишения свободы и уменьшении суммы штрафа для фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы. Об этом сообщается в материалах дела.
«Каждому из них назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы: Ковальчуку А.Н. — сроком на 17 лет со штрафом в размере 1 700 000 рублей, Абянову А.А. — сроком на 16 лет со штрафом в размере 1 500 000 рублей, Калмыкову В.Н. — сроком на 15 лет со штрафом в размере 900 000 рублей», — передает ТАСС содержание документов. Уточняется, что в январе 2022 года суд назначил бывшему завхозу посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянову, получателю груза Владимиру Калмыкову и владельцу партии кокаина Андрею Ковальчуку сроки лишения свободы, которые были на год больше.
Кроме того, размер штрафа, установленный судом первой инстанции, превышал итоговую сумму после кассации на 100 тысяч рублей. Еще один получатель груза, Иштимир Худжамов, был осужден к 13 годам строгого режима и оштрафован на 900 тысяч рублей; его наказание кассация не изменила. Позднее Мосгорсуд признал приговор в отношении него законным.
В феврале 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции с полицией Аргентины, в результате которой удалось предотвратить поставку 367 килограммов кокаина, обнаруженных в здании российского посольства в Буэнос-Айресе. По данным следствия, наркотики принадлежали сотруднику технического персонала дипмиссии Абянову, который к тому времени уже завершил свою командировку.
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