Экс-глава Минсельхоза пустился в бега с поддельными документами

Разыскиваемый экс-чиновник Минсельхоза Донских использовал поддельные документы
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Донских использовал поддельные документы, удостоверяющие личность
Донских использовал поддельные документы, удостоверяющие личность Фото:

Бывший руководитель департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олег Донских, находившийся в розыске в течение 12 лет, во время бегства пользовался фальшивыми документами. Об этом сообщается в материалах дела. 

«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — передает РИА Новости содержание документов. Там уточнили, что у него отсутствует стабильный легальный источник дохода.

В июне 2024 года ФСБ сообщила о задержании Донских, который на протяжении 12 лет скрывался от органов следствия по обвинению в хищении свыше двух миллиардов рублей. Он был задержан на территории Истринского района Московской области. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Бывший руководитель департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олег Донских, находившийся в розыске в течение 12 лет, во время бегства пользовался фальшивыми документами. Об этом сообщается в материалах дела.  «Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — передает РИА Новости содержание документов. Там уточнили, что у него отсутствует стабильный легальный источник дохода. В июне 2024 года ФСБ сообщила о задержании Донских, который на протяжении 12 лет скрывался от органов следствия по обвинению в хищении свыше двух миллиардов рублей. Он был задержан на территории Истринского района Московской области. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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