В Турции отреагировали на предложение Путина провести переговоры

Историк Перинчек: Украина потеряет Анкару в случае отказа от переговоров с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина может потерять поддержку Турции, если откажется от переговоров, считает Перинчек
Украина может потерять поддержку Турции, если откажется от переговоров, считает Перинчек Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вслед за инициативой президента России Владимира Путина, который выступил с предложением восстановить прямые переговоры с Украиной на территории Турции, у Киева фактически не осталось альтернатив. В случае отказа от данного предложения украинская сторона может утратить поддержку со стороны Анкары. Так считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек. 

«Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — сказал Перинчек. Его слова передают РИА Новости. Он также отметил, что Россия поставила Украину в безвыходное положение.

Ранее в ходе выступления перед журналистами Путин сообщил, что российская сторона предложила украинским властям возобновить прямые переговоры, приостановленные ранее по инициативе Киева. В качестве наиболее подходящего места для проведения диалога рассматривается Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая. В Турции уже заявили о готовности принять переговоры по Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вслед за инициативой президента России Владимира Путина, который выступил с предложением восстановить прямые переговоры с Украиной на территории Турции, у Киева фактически не осталось альтернатив. В случае отказа от данного предложения украинская сторона может утратить поддержку со стороны Анкары. Так считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.  «Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — сказал Перинчек. Его слова передают РИА Новости. Он также отметил, что Россия поставила Украину в безвыходное положение. Ранее в ходе выступления перед журналистами Путин сообщил, что российская сторона предложила украинским властям возобновить прямые переговоры, приостановленные ранее по инициативе Киева. В качестве наиболее подходящего места для проведения диалога рассматривается Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая. В Турции уже заявили о готовности принять переговоры по Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...