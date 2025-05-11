В Турции отреагировали на предложение Путина провести переговоры

Вслед за инициативой президента России Владимира Путина, который выступил с предложением восстановить прямые переговоры с Украиной на территории Турции, у Киева фактически не осталось альтернатив. В случае отказа от данного предложения украинская сторона может утратить поддержку со стороны Анкары. Так считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
«Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — сказал Перинчек. Его слова передают РИА Новости. Он также отметил, что Россия поставила Украину в безвыходное положение.
Ранее в ходе выступления перед журналистами Путин сообщил, что российская сторона предложила украинским властям возобновить прямые переговоры, приостановленные ранее по инициативе Киева. В качестве наиболее подходящего места для проведения диалога рассматривается Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая. В Турции уже заявили о готовности принять переговоры по Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.