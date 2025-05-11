Путин: некоторые страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов

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Ряд стран пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, заявил Путин
Ряд стран пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, заявил Путин Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что даже в период празднования 80-летия Победы некоторые государства продолжают использовать по отношению к России ультимативную риторику. Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции с журналистами. 

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — сказал Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая провел встречу с журналистами российских и зарубежных СМИ, в рамках которой подвел итоги четырехдневных мероприятий и встреч, приуроченных ко Дню Победы.

В ходе беседы глава государства прокомментировал завершение трехдневного режима прекращения огня в зоне СВО, а также обсудил возможность возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Основные заявления главы государства — в материале URA.RU.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что даже в период празднования 80-летия Победы некоторые государства продолжают использовать по отношению к России ультимативную риторику. Такое заявление глава государства сделал во время пресс-конференции с журналистами.  «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — сказал Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая провел встречу с журналистами российских и зарубежных СМИ, в рамках которой подвел итоги четырехдневных мероприятий и встреч, приуроченных ко Дню Победы. В ходе беседы глава государства прокомментировал завершение трехдневного режима прекращения огня в зоне СВО, а также обсудил возможность возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Основные заявления главы государства — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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