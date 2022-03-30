Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьем

30 марта 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Супруга Брюса Уиллиса сообщила о его болезни Фото: соцсети, Эмма Хемминг Американский актер Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино из-за болезни. Близкие артиста сообщили, что у него диагностирована афазия, из-за которой возникли проблемы с речью. «Мы всей семьей хотели сообщить замечательным сторонникам Брюса, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — сообщила в соцсетях жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг. Такое же сообщение оставила бывшая супруга актера Деми Мур. Уиллис завершает карьеру в возрасте 67 лет. Он снялся в фильмах «Крепкий орешек», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво» и других голливудских блокбастерах. 31 марта в российский прокат выйдет боевик с его участием «Осада». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский актер Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино из-за болезни. Близкие артиста сообщили, что у него диагностирована афазия, из-за которой возникли проблемы с речью. «Мы всей семьей хотели сообщить замечательным сторонникам Брюса, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — сообщила в соцсетях жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг. Такое же сообщение оставила бывшая супруга актера Деми Мур. Уиллис завершает карьеру в возрасте 67 лет. Он снялся в фильмах «Крепкий орешек», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво» и других голливудских блокбастерах. 31 марта в российский прокат выйдет боевик с его участием «Осада».