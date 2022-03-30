Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьем

Супруга Брюса Уиллиса сообщила о его болезниФото: соцсети, Эмма Хемминг
Американский актер Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино из-за болезни. Близкие артиста сообщили, что у него диагностирована афазия, из-за которой возникли проблемы с речью.
«Мы всей семьей хотели сообщить замечательным сторонникам Брюса, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — сообщила в соцсетях жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг. Такое же сообщение оставила бывшая супруга актера Деми Мур.
Уиллис завершает карьеру в возрасте 67 лет. Он снялся в фильмах «Крепкий орешек», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво» и других голливудских блокбастерах. 31 марта в российский прокат выйдет боевик с его участием «Осада».
Американский актер Брюс Уиллис больше не будет сниматься в кино из-за болезни. Близкие артиста сообщили, что у него диагностирована афазия, из-за которой возникли проблемы с речью. «Мы всей семьей хотели сообщить замечательным сторонникам Брюса, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила», — сообщила в соцсетях жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг. Такое же сообщение оставила бывшая супруга актера Деми Мур. Уиллис завершает карьеру в возрасте 67 лет. Он снялся в фильмах «Крепкий орешек», «Пятый элемент», «Криминальное чтиво» и других голливудских блокбастерах. 31 марта в российский прокат выйдет боевик с его участием «Осада».