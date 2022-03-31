В Челябинской области возбудили дело о нападении пса на ребенка

01 апреля 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

У напавшей на ребенка собаки есть хозяйка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на пятилетнего ребенка. Пес принадлежит пожилой женщине. Информацию о возбуждении URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона. «Собака напала на ребенка 16 июня 2021 года. 30 марта 2022 года возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Длительность обусловлена тем, что для определения степени тяжести вреда здоровью ребенка требовалось заключение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в пресс-службе. Мальчик при нападении собаки, хозяйкой которой является 65-летняя женщина, получил раны лица, в том числе, неизгладимый обезображивающий рубец — именно из-за него вред здоровью признан тяжким. Нападения собак на людей в Челябинской области стали серьезной проблемой в последнее время. В Коркино бездомный пес напал на девочку, которая шла из школы, и искусал ее до полусмерти. Ребенок находится на лечении в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников, ответственных за отлов безнадзорных животных. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Катав-Ивановске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на пятилетнего ребенка. Пес принадлежит пожилой женщине. Информацию о возбуждении URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона. «Собака напала на ребенка 16 июня 2021 года. 30 марта 2022 года возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“). Длительность обусловлена тем, что для определения степени тяжести вреда здоровью ребенка требовалось заключение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в пресс-службе. Мальчик при нападении собаки, хозяйкой которой является 65-летняя женщина, получил раны лица, в том числе, неизгладимый обезображивающий рубец — именно из-за него вред здоровью признан тяжким. Нападения собак на людей в Челябинской области стали серьезной проблемой в последнее время. В Коркино бездомный пес напал на девочку, которая шла из школы, и искусал ее до полусмерти. Ребенок находится на лечении в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников, ответственных за отлов безнадзорных животных.