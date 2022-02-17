Челябинский министр раскритиковал закон о бродячих собаках

Министр считает, что закон не должен охранять одних больше, чем других Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин заявил, что федеральный закон об ответственном обращении с животными не совершенен. Министр считает, что закон ставит на первое место гуманное отношение к животным, а не жизнь человека.

«Закон должен соблюдать баланс, гуманное отношение к животным не должно быть причиной пренебрегать безопасностью людей. И запрет на контроль популяции бродячих собак как раз нарушает этот баланс» -, цитирует Кобылина пресс-служба правительства.

После нападения стаи собак на девочку в Коркино, главы городов и районов Челябинской области решили внести изменения в федеральный закон. Областное правительство поддержало это решение. Собака, искусавшая девочку, была чипированна. Это стало одной из причин внесения изменений федерального закона.