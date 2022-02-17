17 февраля 2022

Челябинский министр раскритиковал закон о бродячих собаках

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области. Челябинск, кобылин алексей
Министр считает, что закон не должен охранять одних больше, чем других Фото:

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин заявил, что федеральный закон об ответственном обращении с животными не совершенен. Министр считает, что закон ставит на первое место гуманное отношение к животным, а не жизнь человека.

«Закон должен соблюдать баланс, гуманное отношение к животным не должно быть причиной пренебрегать безопасностью людей. И запрет на контроль популяции бродячих собак как раз нарушает этот баланс» -, цитирует Кобылина пресс-служба правительства.

После нападения стаи собак на девочку в Коркино, главы городов и районов Челябинской области решили внести изменения в федеральный закон. Областное правительство поддержало это решение. Собака, искусавшая девочку, была чипированна. Это стало одной из причин внесения изменений федерального закона.

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Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин заявил, что федеральный закон об ответственном обращении с животными не совершенен. Министр считает, что закон ставит на первое место гуманное отношение к животным, а не жизнь человека. «Закон должен соблюдать баланс, гуманное отношение к животным не должно быть причиной пренебрегать безопасностью людей. И запрет на контроль популяции бродячих собак как раз нарушает этот баланс» -, цитирует Кобылина пресс-служба правительства. После нападения стаи собак на девочку в Коркино, главы городов и районов Челябинской области решили внести изменения в федеральный закон. Областное правительство поддержало это решение. Собака, искусавшая девочку, была чипированна. Это стало одной из причин внесения изменений федерального закона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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