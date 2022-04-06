06 апреля 2022

Пермский парламент получит новые полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, депутат пермь, зал заседаний заксобрания
Для этого необходимо откорректировать краевой Устав Фото:

Молодежный парламент Пермского края хотят наделить правом законодательной инициативы. Такое предложение было высказано на совещании по молодежной политике с участием ГФИ Сергея Половникова, сообщается в telegram-канале заксобрания Перми.

«Право законотворческой инициативы станет логичным продолжением развития молодежного парламента. Это решение соответствует современному федеральному тренду и отвечает интересам самих молодых людей», — считает спикер законодательного собрания Валерий Сухих.

Для того чтобы молодые парламентарии смогли вносить законы, необходимо откорректировать краевой Устав. Субъекты правотворческой инициативы указаны в этом документе.

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Молодежный парламент Пермского края хотят наделить правом законодательной инициативы. Такое предложение было высказано на совещании по молодежной политике с участием ГФИ Сергея Половникова, сообщается в telegram-канале заксобрания Перми. «Право законотворческой инициативы станет логичным продолжением развития молодежного парламента. Это решение соответствует современному федеральному тренду и отвечает интересам самих молодых людей», — считает спикер законодательного собрания Валерий Сухих. Для того чтобы молодые парламентарии смогли вносить законы, необходимо откорректировать краевой Устав. Субъекты правотворческой инициативы указаны в этом документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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