Пермский парламент получит новые полномочия

Для этого необходимо откорректировать краевой Устав Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Молодежный парламент Пермского края хотят наделить правом законодательной инициативы. Такое предложение было высказано на совещании по молодежной политике с участием ГФИ Сергея Половникова, сообщается в telegram-канале заксобрания Перми.

«Право законотворческой инициативы станет логичным продолжением развития молодежного парламента. Это решение соответствует современному федеральному тренду и отвечает интересам самих молодых людей», — считает спикер законодательного собрания Валерий Сухих.

Для того чтобы молодые парламентарии смогли вносить законы, необходимо откорректировать краевой Устав. Субъекты правотворческой инициативы указаны в этом документе.