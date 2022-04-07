Пермские власти из-за санкций сняли ограничения на закупки

Чиновникам разрешили покупать канцтовары без ограничений по цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок до конца 2022 года отменило предельные цены на закупки товаров и услуг для нужд власти из-за экономической ситуации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Цены были зафиксированы в приказе минзакупок от 2019 года и были включены в саму информационную систему, где размещаются торги.

«С 15 марта 2022 года приказ, который утверждает предельные цены товаров, работ, услуг на территории Пермского края приостановил свое действие до 31 декабря 2022 года в связи с введением экономических ограничений», — заявили в пресс-службе. В региональную информационную систему «Закупки ПК» также внесены технические изменения, позволяющие заказчикам не применять ограничения по предельным ценам.

В приказе были прописаны предельные цены по 177 товарам и услугам. Например, клей-карандаш 20-21 грамм можно было купить не дороже 85,41 рублей, пластиковую линейку 15 см — не больше 28,66 рублей за штуку, папку для черчения с 24 листами — 244,26 рублей. В документе также были ограничения на услуги по перевозке легковым транспортом. Для эконом-сегмента он составлял 410,38 рублей за час, бизнес-класс с водителем — 628,37 рублей за час.

Из-за вынужденной спецоперации РФ по денацификации Украины запад ввел дополнительные санкции против России. Санкционное давление оказывается на страну с начала нулевых, и спецоперация стала поводом для его усиления. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — отмена России.

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