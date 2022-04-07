07 апреля 2022

СК раскрыл подробности взрыва газа в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Сима-ленде. Екатеринбург, пожарная охрана, 01, вызов
Взрыв газовоздушной смеси произошел в Нижневартовске 8 апреля Фото:

Хлопок газовоздушной смеси на насосной станции в Нижневартовске произошел во время ремонтных работ по обслуживанию оборудования. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Следственного комитета по ХМАО-Югре. Ранее URA.RU писало о том, что в результате инцидента термические травмы различной степени тяжести получили пять человек.

«По версии следствия, 8 апреля 2022 года около 11 часов в помещении канализационной насосной станции № 1, расположенной в промышленной части Нижневартовска между улицами 2П-2 Юго-Западный промышленный узел и 60 лет Октября, во время работ по обслуживанию оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия обрушилось перекрытие между этажами, повреждены иные конструкции станции», — сообщает официальный сайт регионального управления СК по ХМАО.

Там уточнили, что пять сотрудников организации в возрасте от 23 до 56 лет получили термические травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении работ.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, а в самом здании разрушилась кирпичная стена. Пострадавших доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха.

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Хлопок газовоздушной смеси на насосной станции в Нижневартовске произошел во время ремонтных работ по обслуживанию оборудования. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Следственного комитета по ХМАО-Югре. Ранее URA.RU писало о том, что в результате инцидента термические травмы различной степени тяжести получили пять человек. «По версии следствия, 8 апреля 2022 года около 11 часов в помещении канализационной насосной станции № 1, расположенной в промышленной части Нижневартовска между улицами 2П-2 Юго-Западный промышленный узел и 60 лет Октября, во время работ по обслуживанию оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия обрушилось перекрытие между этажами, повреждены иные конструкции станции», — сообщает официальный сайт регионального управления СК по ХМАО. Там уточнили, что пять сотрудников организации в возрасте от 23 до 56 лет получили термические травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении работ. Ранее URA.RU писало о том, что из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, а в самом здании разрушилась кирпичная стена. Пострадавших доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха.
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© Служба новостей «URA.RU»
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