Лукашенко: Путин прекратил все коронавирусы в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что российский лидер Владимир Путин прекратил все коронавирусы в мире. Об этом он сообщил после встречи с главой РФ.
«Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — приводит слова Александра Лукашенко РИА «Новости». Он также добавил, что пандемия оказалась кому-то выгодна и сыграла свою роль в нынешнем переделе мира. По его мнению, белорусский путь борьбы с коронавирусом оказался правильным и сейчас востребован во всем мире.
В начале пандемии Лукашенко заявлял, что в Белоруссии никто не умрет от коронавирусной инфекции, пишет RT. Летом 2020 года он говорил о победе над коронавирусом в стране, напоминает телеканал 360. Он называл COVID «не вирусом, а психозом» и предлагал лечиться народными методами.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что российский лидер Владимир Путин прекратил все коронавирусы в мире. Об этом он сообщил после встречи с главой РФ. «Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — приводит слова Александра Лукашенко РИА «Новости». Он также добавил, что пандемия оказалась кому-то выгодна и сыграла свою роль в нынешнем переделе мира. По его мнению, белорусский путь борьбы с коронавирусом оказался правильным и сейчас востребован во всем мире. В начале пандемии Лукашенко заявлял, что в Белоруссии никто не умрет от коронавирусной инфекции, пишет RT. Летом 2020 года он говорил о победе над коронавирусом в стране, напоминает телеканал 360. Он называл COVID «не вирусом, а психозом» и предлагал лечиться народными методами.