Лукашенко: Путин прекратил все коронавирусы в мире

13 апреля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Президент Беларуси уверен, что Владимир Путин отвлек внимание от пандемии Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что российский лидер Владимир Путин прекратил все коронавирусы в мире. Об этом он сообщил после встречи с главой РФ. «Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — приводит слова Александра Лукашенко РИА «Новости». Он также добавил, что пандемия оказалась кому-то выгодна и сыграла свою роль в нынешнем переделе мира. По его мнению, белорусский путь борьбы с коронавирусом оказался правильным и сейчас востребован во всем мире. В начале пандемии Лукашенко заявлял, что в Белоруссии никто не умрет от коронавирусной инфекции, пишет RT. Летом 2020 года он говорил о победе над коронавирусом в стране, напоминает телеканал 360. Он называл COVID «не вирусом, а психозом» и предлагал лечиться народными методами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что российский лидер Владимир Путин прекратил все коронавирусы в мире. Об этом он сообщил после встречи с главой РФ. «Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — приводит слова Александра Лукашенко РИА «Новости». Он также добавил, что пандемия оказалась кому-то выгодна и сыграла свою роль в нынешнем переделе мира. По его мнению, белорусский путь борьбы с коронавирусом оказался правильным и сейчас востребован во всем мире. В начале пандемии Лукашенко заявлял, что в Белоруссии никто не умрет от коронавирусной инфекции, пишет RT. Летом 2020 года он говорил о победе над коронавирусом в стране, напоминает телеканал 360. Он называл COVID «не вирусом, а психозом» и предлагал лечиться народными методами.