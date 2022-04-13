Лукашенко: Путин прекратил все коронавирусы в мире

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
Президент Беларуси уверен, что Владимир Путин отвлек внимание от пандемии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что российский лидер Владимир Путин прекратил все коронавирусы в мире. Об этом он сообщил после встречи с главой РФ.

«Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — приводит слова Александра Лукашенко РИА «Новости». Он также добавил, что пандемия оказалась кому-то выгодна и сыграла свою роль в нынешнем переделе мира. По его мнению, белорусский путь борьбы с коронавирусом оказался правильным и сейчас востребован во всем мире.

В начале пандемии Лукашенко заявлял, что в Белоруссии никто не умрет от коронавирусной инфекции, пишет RT. Летом 2020 года он говорил о победе над коронавирусом в стране, напоминает телеканал 360. Он называл COVID «не вирусом, а психозом» и предлагал лечиться народными методами.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что российский лидер Владимир Путин прекратил все коронавирусы в мире. Об этом он сообщил после встречи с главой РФ. «Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — приводит слова Александра Лукашенко РИА «Новости». Он также добавил, что пандемия оказалась кому-то выгодна и сыграла свою роль в нынешнем переделе мира. По его мнению, белорусский путь борьбы с коронавирусом оказался правильным и сейчас востребован во всем мире. В начале пандемии Лукашенко заявлял, что в Белоруссии никто не умрет от коронавирусной инфекции, пишет RT. Летом 2020 года он говорил о победе над коронавирусом в стране, напоминает телеканал 360. Он называл COVID «не вирусом, а психозом» и предлагал лечиться народными методами.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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