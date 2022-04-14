Свердловские газеты из-за санкций рискуют остаться без печати

15 апреля 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

Расходных материалов для типографии хватит только на несколько месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Типография «Прайм Принт Екатеринбург», которая печатает выпуски почти всех газет Екатеринбурга и районных изданий Свердловской области, может остаться без краски и расходных материалов. Их закупали в Европе и аналогов в России нет, а новые поставки пока приостановлены. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор типографии Андрей Кокорин. «Что-то на складах в России еще осталось, но этого хватит на несколько месяцев. Мы сейчас используем то, что есть, но скоро придется заказывать. Резиновые валики надо будет менять. Их делают только Словакия и Япония. Вообще все материалы, которые используются в полиграфии — импортные. Это газетная краска, пластины для печати, валики. Отечественная только бумага», — рассказал он. По словам главы типографии, почти все поставки расходных материалов для газетных типографий в Россию приостановлены. Типография «Прайм Принт Екатеринбург» печатает выпуски нескольких десятков изданий, в том числе почти всех районных газет Свердловской области, а также региональные тиражи газет «Коммерсант», «Аргументы и Факты», «Спорт-Экспресс», «Российская газета» и до недавнего времени «Областной газеты» и «Новой газеты», а также журналов «Телесемь» и «Теленеделя». Ранее США, Евросоюз, Канада, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении России в знак протеста против спецоперации войск РФ на Украине. Они коснулись как страны в целом, так и отдельных политиков, бизнесменов, предприятий. Санкции предусматривают запрет на ввоз в Россию многих товаров. Часть западных компаний ушла с российского рынка. Помимо этого зарубежные порты перестали принимать российские суда, поэтому существующие логистические цепочки оказались разорваны. Однако санкционное давление началось еще в 2000-х годах. Сейчас же, по словам европейских лидеров, оно направлено на ухудшение жизни каждого россиянина. Президент России Владимир Путин назвал это войной, ведущейся информационным, политическим и экономическим способом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Типография «Прайм Принт Екатеринбург», которая печатает выпуски почти всех газет Екатеринбурга и районных изданий Свердловской области, может остаться без краски и расходных материалов. Их закупали в Европе и аналогов в России нет, а новые поставки пока приостановлены. Об этом URA.RU сообщил генеральный директор типографии Андрей Кокорин. «Что-то на складах в России еще осталось, но этого хватит на несколько месяцев. Мы сейчас используем то, что есть, но скоро придется заказывать. Резиновые валики надо будет менять. Их делают только Словакия и Япония. Вообще все материалы, которые используются в полиграфии — импортные. Это газетная краска, пластины для печати, валики. Отечественная только бумага», — рассказал он. По словам главы типографии, почти все поставки расходных материалов для газетных типографий в Россию приостановлены. Типография «Прайм Принт Екатеринбург» печатает выпуски нескольких десятков изданий, в том числе почти всех районных газет Свердловской области, а также региональные тиражи газет «Коммерсант», «Аргументы и Факты», «Спорт-Экспресс», «Российская газета» и до недавнего времени «Областной газеты» и «Новой газеты», а также журналов «Телесемь» и «Теленеделя». Ранее США, Евросоюз, Канада, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении России в знак протеста против спецоперации войск РФ на Украине. Они коснулись как страны в целом, так и отдельных политиков, бизнесменов, предприятий. Санкции предусматривают запрет на ввоз в Россию многих товаров. Часть западных компаний ушла с российского рынка. Помимо этого зарубежные порты перестали принимать российские суда, поэтому существующие логистические цепочки оказались разорваны. Однако санкционное давление началось еще в 2000-х годах. Сейчас же, по словам европейских лидеров, оно направлено на ухудшение жизни каждого россиянина. Президент России Владимир Путин назвал это войной, ведущейся информационным, политическим и экономическим способом.