В ЯНАО виновный в ДТП заплатит миллионы семьям погибших

Суд приговорил виновного в ДТП к 9 годам колонии-поселения за смерть двоих жителей ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО осужден виновник ДТП на трассе Сургут-Салехард, в результате которого погибли два человека, а еще двое, в том числе ребенок, пострадали. Как сообщили представители окружной прокуратуры, 27-летний ямалец проведет 9 лет в колонии-поселении и выплатит 2,4 млн рублей компенсации морального вреда родственникам погибших в аварии.

«Губкинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, судом удовлетворены гражданские иски потерпевших и прокурора в интересах малолетнего ребенка, в качестве компенсации морального вреда с виновного взыскано 2,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как добавляет прокуратура, в ДТП погибли две женщины. Одна из них мама малолетнего ребенка скончалась на месте, а вторая женщина умерла в больнице спустя 26 дней. Суд назначил моральную компенсацию для родственников погибших, а именно родители погибшей мамы получат 800 тысяч за смерть дочери и такую же сумму за травмы внука, эту же сумму получит отец второй девушки.

ДТП произошло ночью 1 августа 2020 на автодороге «Сургут-Салехард» в Пуровском районе. Виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил на автомобиле скорость и в результате допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, в котором помимо водителя находилось двое взрослых пассажира и малолетний ребенок.

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