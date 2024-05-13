На Украине начали эвакуацию двух городов Сумской области

Эвакуация началась в городах Ворожба и Белополье Сумской области Украины. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
«Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области», — написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в соцсети.
Ранее стало известно, что Украина в спешном порядке проводит эвакуацию населения в Харьковской области. Ожесточенные бои идут рядом с селами, ранее входившими в так называемую «серую зону».
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