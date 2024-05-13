13 мая 2024

На Украине начали эвакуацию двух городов Сумской области

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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, эвакуация, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, беженцы, раздача, бутылка воды, гуманитарка
В Белополье и Ворожбе обратились к желающим эвакуироваться Фото:

Эвакуация началась в городах Ворожба и Белополье Сумской области Украины. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

«Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области», — написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в соцсети.

Ранее стало известно, что Украина в спешном порядке проводит эвакуацию населения в Харьковской области. Ожесточенные бои идут рядом с селами, ранее входившими в так называемую «серую зону».

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Эвакуация началась в городах Ворожба и Белополье Сумской области Украины. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области», — написал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в соцсети. Ранее стало известно, что Украина в спешном порядке проводит эвакуацию населения в Харьковской области. Ожесточенные бои идут рядом с селами, ранее входившими в так называемую «серую зону».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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