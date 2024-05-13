В Архангельске на теплоходе начался пожар

13 мая 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Спасатели ликвидируют пожар на теплоходе «Ломоносов» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На теплоходе «Ломоносов» в Архангельске произошел пожар. Пламя охватило палубу судна, распространившись на площадь более 900 квадратных метров, сообщили в экстренных службах. «Палуба судна полностью охвачена огнем, площадь пожара превышает 900 кв. м», — передает сообщение местных экстренных служб «Интерфакс». На данный момент ведутся работы по локализации и тушению возгорания. Это не первый случай пожара на теплоходе «Ломоносов» в текущем году. В мае 2023 года уже произошел пожар на борту судна, когда во время ремонтных работ загорелся трюм, и огонь нанес значительный ущерб машинному отделению. Подробности о причинах нового пожара и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообща Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На теплоходе «Ломоносов» в Архангельске произошел пожар. Пламя охватило палубу судна, распространившись на площадь более 900 квадратных метров, сообщили в экстренных службах. «Палуба судна полностью охвачена огнем, площадь пожара превышает 900 кв. м», — передает сообщение местных экстренных служб «Интерфакс». На данный момент ведутся работы по локализации и тушению возгорания. Это не первый случай пожара на теплоходе «Ломоносов» в текущем году. В мае 2023 года уже произошел пожар на борту судна, когда во время ремонтных работ загорелся трюм, и огонь нанес значительный ущерб машинному отделению. Подробности о причинах нового пожара и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообща