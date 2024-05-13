13 мая 2024

В Архангельске на теплоходе начался пожар

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Спасатели ликвидируют пожар на теплоходе «Ломоносов» (архивное фото) Фото:

На теплоходе «Ломоносов» в Архангельске произошел пожар. Пламя охватило палубу судна, распространившись на площадь более 900 квадратных метров, сообщили в экстренных службах.

«Палуба судна полностью охвачена огнем, площадь пожара превышает 900 кв. м», — передает сообщение местных экстренных служб «Интерфакс». На данный момент ведутся работы по локализации и тушению возгорания.

Это не первый случай пожара на теплоходе «Ломоносов» в текущем году. В мае 2023 года уже произошел пожар на борту судна, когда во время ремонтных работ загорелся трюм, и огонь нанес значительный ущерб машинному отделению. Подробности о причинах нового пожара и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообща

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На теплоходе «Ломоносов» в Архангельске произошел пожар. Пламя охватило палубу судна, распространившись на площадь более 900 квадратных метров, сообщили в экстренных службах. «Палуба судна полностью охвачена огнем, площадь пожара превышает 900 кв. м», — передает сообщение местных экстренных служб «Интерфакс». На данный момент ведутся работы по локализации и тушению возгорания. Это не первый случай пожара на теплоходе «Ломоносов» в текущем году. В мае 2023 года уже произошел пожар на борту судна, когда во время ремонтных работ загорелся трюм, и огонь нанес значительный ущерб машинному отделению. Подробности о причинах нового пожара и о том, есть ли пострадавшие, пока не сообща
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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