Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

Президент США Джо Байден официально утвердил законодательный акт, запрещающий импорт российского урана. Это решение было озвучено представителями Белого дома.
«Президент Байден в понедельник, 13 мая 2024 года, подписал закон H.R. 1042. Он предусматривает запрет на импорт не облученного низкообогащенного урана из России», —
Законопроект HR 1042, который был одобрен Сенатом 30 апреля и ранее принят Палатой представителей в декабре, вступит в силу через 90 дней после подписания. Он содержит поправки, позволяющие делать исключения из этого запрета до 2027 года, если это будет соответствовать национальным интересам Соединенных Штатов.
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