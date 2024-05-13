13 мая 2024

Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

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Документ Джо Байден подписал 13 мая Фото:

Президент США Джо Байден официально утвердил законодательный акт, запрещающий импорт российского урана. Это решение было озвучено представителями Белого дома.

«Президент Байден в понедельник, 13 мая 2024 года, подписал закон H.R. 1042. Он предусматривает запрет на импорт не облученного низкообогащенного урана из России», — говорится в сообщении администрации президента.

Законопроект HR 1042, который был одобрен Сенатом 30 апреля и ранее принят Палатой представителей в декабре, вступит в силу через 90 дней после подписания. Он содержит поправки, позволяющие делать исключения из этого запрета до 2027 года, если это будет соответствовать национальным интересам Соединенных Штатов.

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Президент США Джо Байден официально утвердил законодательный акт, запрещающий импорт российского урана. Это решение было озвучено представителями Белого дома. «Президент Байден в понедельник, 13 мая 2024 года, подписал закон H.R. 1042. Он предусматривает запрет на импорт не облученного низкообогащенного урана из России», — говорится в сообщении администрации президента. Законопроект HR 1042, который был одобрен Сенатом 30 апреля и ранее принят Палатой представителей в декабре, вступит в силу через 90 дней после подписания. Он содержит поправки, позволяющие делать исключения из этого запрета до 2027 года, если это будет соответствовать национальным интересам Соединенных Штатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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