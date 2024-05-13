Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России

14 мая 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Документ Джо Байден подписал 13 мая Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден официально утвердил законодательный акт, запрещающий импорт российского урана. Это решение было озвучено представителями Белого дома. «Президент Байден в понедельник, 13 мая 2024 года, подписал закон H.R. 1042. Он предусматривает запрет на импорт не облученного низкообогащенного урана из России», — говорится в сообщении администрации президента. Законопроект HR 1042, который был одобрен Сенатом 30 апреля и ранее принят Палатой представителей в декабре, вступит в силу через 90 дней после подписания. Он содержит поправки, позволяющие делать исключения из этого запрета до 2027 года, если это будет соответствовать национальным интересам Соединенных Штатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден официально утвердил законодательный акт, запрещающий импорт российского урана. Это решение было озвучено представителями Белого дома. «Президент Байден в понедельник, 13 мая 2024 года, подписал закон H.R. 1042. Он предусматривает запрет на импорт не облученного низкообогащенного урана из России», — говорится в сообщении администрации президента. Законопроект HR 1042, который был одобрен Сенатом 30 апреля и ранее принят Палатой представителей в декабре, вступит в силу через 90 дней после подписания. Он содержит поправки, позволяющие делать исключения из этого запрета до 2027 года, если это будет соответствовать национальным интересам Соединенных Штатов.