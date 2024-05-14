Песков: Запад нервничает из-за ситуации в зоне СВО

14 мая 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Песков ответил на вопрос URA.RU о приезде Блинкена в Киев на фоне успехов РФ в СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад «нервничает» из-за ситуации, которая складывается в зоне специальной военной операции. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Нам известно также о той нервозности, которые сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — сказал Песков. Так он прокомментировал приезд американского госсекретаря в Киев. Его приезд, по версии СМИ, связывают с улучшением положения российских войск в зоне СВО. Песков добавил, что Россия намерена продолжать добиваться своих целей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад «нервничает» из-за ситуации, которая складывается в зоне специальной военной операции. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Нам известно также о той нервозности, которые сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — сказал Песков. Так он прокомментировал приезд американского госсекретаря в Киев. Его приезд, по версии СМИ, связывают с улучшением положения российских войск в зоне СВО. Песков добавил, что Россия намерена продолжать добиваться своих целей.