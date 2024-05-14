Песков: Запад нервничает из-за ситуации в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков ответил на вопрос URA.RU о приезде Блинкена в Киев на фоне успехов РФ в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад «нервничает» из-за ситуации, которая складывается в зоне специальной военной операции. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Нам известно также о той нервозности, которые сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — сказал Песков.

Так он прокомментировал приезд американского госсекретаря в Киев. Его приезд, по версии СМИ, связывают с улучшением положения российских войск в зоне СВО. Песков добавил, что Россия намерена продолжать добиваться своих целей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад «нервничает» из-за ситуации, которая складывается в зоне специальной военной операции. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Нам известно, что господин Блинкен прибыл в Киев. Нам известно также о той нервозности, которые сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией», — сказал Песков. Так он прокомментировал приезд американского госсекретаря в Киев. Его приезд, по версии СМИ, связывают с улучшением положения российских войск в зоне СВО. Песков добавил, что Россия намерена продолжать добиваться своих целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...