В челябинской школе-интернате подростки надругались над девочкой

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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Уголовное дело возбуждено в следственном комитете Фото:

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней воспитанницы коррекционной школы-интерната. Происшествие случилось в самом учебном заведении около 10 дней назад, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По словам мамы 12-летней пострадавшей, дочь ночью решила сходить в туалет. Четверо мальчиков-старшеклассников отправились за ней. Узнав об изнасиловании дочери, мама немедленно обратилась в следственный комитет. Всех четверых участников группового изнасилования установили: одному мальчику 13 лет, двум по 14, их старшему товарищу 15 лет», — сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным источника URA.RU, уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») возбуждено около 10 дней назад. Все дети имеют отклонения в развитии, троим из них будет назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости, четвертый не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют. В пресс-службе комитета по делам образования города Челябинска комментарий подготовят позднее. Связаться с мамой пострадавшего ребенка к моменту публикации материала не удалось.

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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней воспитанницы коррекционной школы-интерната. Происшествие случилось в самом учебном заведении около 10 дней назад, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «По словам мамы 12-летней пострадавшей, дочь ночью решила сходить в туалет. Четверо мальчиков-старшеклассников отправились за ней. Узнав об изнасиловании дочери, мама немедленно обратилась в следственный комитет. Всех четверых участников группового изнасилования установили: одному мальчику 13 лет, двум по 14, их старшему товарищу 15 лет», — сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей». По данным источника URA.RU, уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») возбуждено около 10 дней назад. Все дети имеют отклонения в развитии, троим из них будет назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости, четвертый не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют. В пресс-службе комитета по делам образования города Челябинска комментарий подготовят позднее. Связаться с мамой пострадавшего ребенка к моменту публикации материала не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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