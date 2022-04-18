В челябинской школе-интернате подростки надругались над девочкой

Уголовное дело возбуждено в следственном комитете Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней воспитанницы коррекционной школы-интерната. Происшествие случилось в самом учебном заведении около 10 дней назад, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По словам мамы 12-летней пострадавшей, дочь ночью решила сходить в туалет. Четверо мальчиков-старшеклассников отправились за ней. Узнав об изнасиловании дочери, мама немедленно обратилась в следственный комитет. Всех четверых участников группового изнасилования установили: одному мальчику 13 лет, двум по 14, их старшему товарищу 15 лет», — сообщает паблик «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным источника URA.RU, уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») возбуждено около 10 дней назад. Все дети имеют отклонения в развитии, троим из них будет назначена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости, четвертый не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют. В пресс-службе комитета по делам образования города Челябинска комментарий подготовят позднее. Связаться с мамой пострадавшего ребенка к моменту публикации материала не удалось.