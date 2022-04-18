Свердловчан лишили права увольнять губернатора

19 апреля 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Закон, позволяющий отзывать свердловского губернатора, официально отменен Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловское заксобрание признало утратившим силу региональный закон, позволявший жителям области досрочно прекращать полномочия губернатора. Такое решение единогласно поддержали депутаты парламента на очередном заседании, передает корреспондент URA.RU. С инициативой отменить региональный закон «Об отзыве губернатора», принятый больше 10 лет назад, в начале апреля выступил прокурор Свердловской области Борис Крылов. Он указывал, что эта норма не соответствует новому федеральному законодательству — в законах РФ отныне нет правила, что граждане могут инициировать отзыв губернаторов. Для окончательной отмены закона в Свердловской области требовалось согласие депутатов. «В связи с принятием федерального закона „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ“ процедура отзыва высшего должностного лица избирателями не предусматривается. <…> Прошу поддержать проект закона и принять его в первом чтении», — обратился Крылов к парламенту на заседании. Все присутствующие депутаты проголосовали за решение единогласно — 45 человек. Возможность отзыва губернаторов избирателями была введена в законодательство в 2012 году. Согласно этой норме, инициатором может стать группа граждан из 20 и более человек, получившая регистрацию в областном избиркоме и собравшая не менее 25% подписей избирателей региона. Затем объявляется голосование: решение об отзыве губернатора принимается, если за это проголосует более половины избирателей при явке свыше 50%. За время действия закона ни один регион России не прибегнул к этой возможности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловское заксобрание признало утратившим силу региональный закон, позволявший жителям области досрочно прекращать полномочия губернатора. Такое решение единогласно поддержали депутаты парламента на очередном заседании, передает корреспондент URA.RU. С инициативой отменить региональный закон «Об отзыве губернатора», принятый больше 10 лет назад, в начале апреля выступил прокурор Свердловской области Борис Крылов. Он указывал, что эта норма не соответствует новому федеральному законодательству — в законах РФ отныне нет правила, что граждане могут инициировать отзыв губернаторов. Для окончательной отмены закона в Свердловской области требовалось согласие депутатов. «В связи с принятием федерального закона „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ“ процедура отзыва высшего должностного лица избирателями не предусматривается. <…> Прошу поддержать проект закона и принять его в первом чтении», — обратился Крылов к парламенту на заседании. Все присутствующие депутаты проголосовали за решение единогласно — 45 человек. Возможность отзыва губернаторов избирателями была введена в законодательство в 2012 году. Согласно этой норме, инициатором может стать группа граждан из 20 и более человек, получившая регистрацию в областном избиркоме и собравшая не менее 25% подписей избирателей региона. Затем объявляется голосование: решение об отзыве губернатора принимается, если за это проголосует более половины избирателей при явке свыше 50%. За время действия закона ни один регион России не прибегнул к этой возможности.