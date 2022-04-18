Чиновник из ХМАО заложит новую традицию для югорских школьников

В югорских школах начнут поднимать флаг РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин утром 25 апреля зародит новую традицию для югорских школьников — он поднимет флаг РФ в одной из школ Ханты-Мансийска. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Министр [просвещения РФ Сергей Кравцов] сказал, что он в понедельник будет поднимать флаг. Мы должны сделать то же самое. Я подниму флаг в одной из школ Ханты-Мансийска. Затем такие церемонии в школах будут проходить еженедельно, по понедельникам. У кого-то флагштоки установлены во дворе, у кого-то в фойе образовательной организации», — рассказал Дренин.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Сургута Михаил Бехтин предложил ввести в школах уроки мужества. Чиновники пообещали реализовать его идею.