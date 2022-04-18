18 апреля 2022
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Чиновник из ХМАО заложит новую традицию для югорских школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг Мы вместе! Своих не бросаем! Екатеринбург, флаг, флаг россии
В югорских школах начнут поднимать флаг РФ Фото:

Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин утром 25 апреля зародит новую традицию для югорских школьников — он поднимет флаг РФ в одной из школ Ханты-Мансийска. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«Министр [просвещения РФ Сергей Кравцов] сказал, что он в понедельник будет поднимать флаг. Мы должны сделать то же самое. Я подниму флаг в одной из школ Ханты-Мансийска. Затем такие церемонии в школах будут проходить еженедельно, по понедельникам. У кого-то флагштоки установлены во дворе, у кого-то в фойе образовательной организации», — рассказал Дренин.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Сургута Михаил Бехтин предложил ввести в школах уроки мужества. Чиновники пообещали реализовать его идею.

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Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин утром 25 апреля зародит новую традицию для югорских школьников — он поднимет флаг РФ в одной из школ Ханты-Мансийска. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник. «Министр [просвещения РФ Сергей Кравцов] сказал, что он в понедельник будет поднимать флаг. Мы должны сделать то же самое. Я подниму флаг в одной из школ Ханты-Мансийска. Затем такие церемонии в школах будут проходить еженедельно, по понедельникам. У кого-то флагштоки установлены во дворе, у кого-то в фойе образовательной организации», — рассказал Дренин. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Сургута Михаил Бехтин предложил ввести в школах уроки мужества. Чиновники пообещали реализовать его идею.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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