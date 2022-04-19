Муж свердловского министра оказался владельцем 39 гаражей

Супруг Светланы Учайкиной — крупный бизнесмен Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Супруг свердловского министра культуры Светланы Учайкиной, бизнесмен Владислав Учайкин, оказался собственником 39 гаражей. Это следует из декларации о доходах за 2021 год, опубликованной на сайте областного правительства.

В отчете Учайкиной указано, что ее муж владеет крупным земельным участком площадью 900 квадратных метров, квартирой на 190 «квадратов» и сразу 39 гаражами. При этом, судя по декларации, за минувший год Учайкин избавился от одного гаража — в прошлый раз их было 40. Кроме того, за 2021-й муж министра заработал 12,6 млн рублей.

Доходы самой Учайкиной оказались скромнее — 3,2 млн рублей. В отличие от мужа, на которого не записано ни одно транспортное средство, Учайкина ездит на Volkswagen Polo. Также ей принадлежит квартира площадью 170 «квадратов». Известно, что муж министра культуры — крупный бизнесмен, соучредитель нескольких фирм, которые занимаются управлением недвижимостью.

Ранее о доходах за минувший год отчитался губернатор Евгений Куйвашев. Он заработал 6,13 млн рублей, что на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. Зато супруга главы региона за год значительно увеличила свой доход, заработав 11,2 млн рублей. А самым богатым членом свердловского правительства оказался министр спорта Леонид Рапопорт, получивший 15,9 млн рублей. В предыдущей декларации он указывал более скромные 4 млн рублей.