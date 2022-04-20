20 апреля 2022

Менеджера экс-губернатора не могут вывезти из челябинского СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения в отношении Алексея Павлюка. Магнитогорск, павлюк алексей, видеоконференцсвязь с сизо
Алексей Павлюк находится в СИЗО Фото:

Правобережный районный суд Магнитогорска отложил начало рассмотрения по существу уголовного дела топ-менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка. Причина в отсутствии самого подсудимого, которого должны перевести из СИЗО Челябинска в Магнитогорск, но не сделали этого, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Заседание отложено на 26 апреля в связи с тем, что подсудимого до сих пор не этапировали из Челябинска в Магнитогорск. Кроме того, адвокаты обжаловали в Челябинский областной суд решение о продлении срока содержания Павлюка под стражей, оно оставлено без изменения», — рассказали в пресс-службе.

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По версии следствия, Павлюк с ноября 2019 года по июль 2020 года не выплачивал зарплату работникам контролируемого семьей экс-губернатора Дубровского ПО «Монтажник». Кроме того, он путем обмана выводил с предприятия деньги на свои цели, подделывал документы и занимался другими махинациями. Всего ему предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса РФ.

В предварительном заседании суда Павлюк участвовали по видеосвязи, находясь в одном из СИЗО в Челябинске. Он заявил, что ни в чем не виноват, а в развале компании виноваты Борис Дубровский и его сын Александр. Павлюк находится в СИЗО с июля 2021 года.

«Монтажник» после покупки семьей Дубровского должен был возвести в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили несколько миллиардов рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы требуют с компании порядка 2 млрд рублей. Представители семьи Дубровского отказываются от общения со СМИ, сам экс-губернатор, по имеющейся информации, уже давно проживает за границей.

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Правобережный районный суд Магнитогорска отложил начало рассмотрения по существу уголовного дела топ-менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка. Причина в отсутствии самого подсудимого, которого должны перевести из СИЗО Челябинска в Магнитогорск, но не сделали этого, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Заседание отложено на 26 апреля в связи с тем, что подсудимого до сих пор не этапировали из Челябинска в Магнитогорск. Кроме того, адвокаты обжаловали в Челябинский областной суд решение о продлении срока содержания Павлюка под стражей, оно оставлено без изменения», — рассказали в пресс-службе. По версии следствия, Павлюк с ноября 2019 года по июль 2020 года не выплачивал зарплату работникам контролируемого семьей экс-губернатора Дубровского ПО «Монтажник». Кроме того, он путем обмана выводил с предприятия деньги на свои цели, подделывал документы и занимался другими махинациями. Всего ему предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса РФ. В предварительном заседании суда Павлюк участвовали по видеосвязи, находясь в одном из СИЗО в Челябинске. Он заявил, что ни в чем не виноват, а в развале компании виноваты Борис Дубровский и его сын Александр. Павлюк находится в СИЗО с июля 2021 года. «Монтажник» после покупки семьей Дубровского должен был возвести в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили несколько миллиардов рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы требуют с компании порядка 2 млрд рублей. Представители семьи Дубровского отказываются от общения со СМИ, сам экс-губернатор, по имеющейся информации, уже давно проживает за границей.
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