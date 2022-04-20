20 апреля 2022

В Пермском крае ликвидировали несколько деревень

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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, старый дом, заброшенный дом, деревня, ставни, окна, закрытые окна
В деревнях не нашли признаков жизни Фото:

Депутаты заксобрания на пленарном заседании 21 апреля поддержали законопроекты, которыми с карты Пермского края стираются пять деревень в Красновишерском, Березниковском и Кочевском округах. В некоторых сохранились жилые дома, где летом живут дачники. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

«Данным проектом закона предлагается упразднить как практически прекратившего существование населенного пункта деревня Болото Красновишерского округа. Жители в конце 90-х стали уезжать в деревню Антипино. С 2017 года в данном нас пункте фактически никто не проживает. Обследование показало, что на территории полностью отсутствуют, жители нет объектов инфраструктуры, дома разрушены. Принято решение об упразднении», — пояснил глава Красновишерского округа Евгений Верещагин.

В Березниковском округе упразднили сразу три деревни — Высокова, Комино и Лобаны. В д. Высокова при этом есть дом, земельный участок вокруг которого обрабатывается. А в Комино один из трех сохранившихся домов используется как дача в летнее время.

Также депутаты поддержали ликвидацию деревни Прошино в Кочевском районе. Здесь летом насчитали 16 домов, из которых два принадлежат администрации округа. Но в них никто не живет. Признаков жизни в деревне не обнаружили.

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Депутаты заксобрания на пленарном заседании 21 апреля поддержали законопроекты, которыми с карты Пермского края стираются пять деревень в Красновишерском, Березниковском и Кочевском округах. В некоторых сохранились жилые дома, где летом живут дачники. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Данным проектом закона предлагается упразднить как практически прекратившего существование населенного пункта деревня Болото Красновишерского округа. Жители в конце 90-х стали уезжать в деревню Антипино. С 2017 года в данном нас пункте фактически никто не проживает. Обследование показало, что на территории полностью отсутствуют, жители нет объектов инфраструктуры, дома разрушены. Принято решение об упразднении», — пояснил глава Красновишерского округа Евгений Верещагин. В Березниковском округе упразднили сразу три деревни — Высокова, Комино и Лобаны. В д. Высокова при этом есть дом, земельный участок вокруг которого обрабатывается. А в Комино один из трех сохранившихся домов используется как дача в летнее время. Также депутаты поддержали ликвидацию деревни Прошино в Кочевском районе. Здесь летом насчитали 16 домов, из которых два принадлежат администрации округа. Но в них никто не живет. Признаков жизни в деревне не обнаружили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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