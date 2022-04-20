В Пермском крае ликвидировали несколько деревень

В деревнях не нашли признаков жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты заксобрания на пленарном заседании 21 апреля поддержали законопроекты, которыми с карты Пермского края стираются пять деревень в Красновишерском, Березниковском и Кочевском округах. В некоторых сохранились жилые дома, где летом живут дачники. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

«Данным проектом закона предлагается упразднить как практически прекратившего существование населенного пункта деревня Болото Красновишерского округа. Жители в конце 90-х стали уезжать в деревню Антипино. С 2017 года в данном нас пункте фактически никто не проживает. Обследование показало, что на территории полностью отсутствуют, жители нет объектов инфраструктуры, дома разрушены. Принято решение об упразднении», — пояснил глава Красновишерского округа Евгений Верещагин.

В Березниковском округе упразднили сразу три деревни — Высокова, Комино и Лобаны. В д. Высокова при этом есть дом, земельный участок вокруг которого обрабатывается. А в Комино один из трех сохранившихся домов используется как дача в летнее время.

Также депутаты поддержали ликвидацию деревни Прошино в Кочевском районе. Здесь летом насчитали 16 домов, из которых два принадлежат администрации округа. Но в них никто не живет. Признаков жизни в деревне не обнаружили.