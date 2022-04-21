Аналитик: где в Свердловской области можно найти частичку Европы

Отдых в Европе могут заменить свердловские санатории, базы отдыха и загородные отели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловчанам, чтобы заменить популярные места отдыха в Европе, можно отправиться в города региона. Например, архитектуру небольших городков Чехии, Австрии или Словении помогут заменить улицы Камышлова, а уровень сервиса и оздоровительного досуга в санатории Леневка под Нижним Тагилом сопоставим с европейскими курортами, считает президент Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев.

«Созвучие по уровню оздоровительного отдыха и намеки на европейский сервис и архитектуру туристов ждут в санатории „Леневка“, что под Нижним Тагилом. Я сравниваю с подобными местами в Родопах (Болгария) или с санаторием в Карловых Варах (Чехия)», — рассказал Мальцев. Он отметил, что санаторий находится в живописном месте, где туристам понравится, как благоустройство, так и природа.

Среди прочих интересных мест он обратил внимание на санаторий Обуховский. По его словам, сама архитектура корпусов напоминает европейскую застройку, а также минеральные воды и сервис близки по духу к европейским. Кроме того, Михаил Мальцев рекомендует тем, кто ищет Европу, посетить центральную площадь в городе Камышлов, который рядом с санаторием. «В центре Камышлова старинная архитектура, дома XVIII—XIX веков и узкие улочки, прямо как в небольших европейских городках», — считает Мальцев.

Еще одним местом, схожим по пейзажу и природе с европейскими курортами он назвал загородный отель «Гринвальд» недалеко от Верхней Сысерти. Также он обратил внимание, что существуют интересные туры выходного дня. В пример он привел путешествие в Черноисточинск и Висим, которым присущ именно уральский стиль архитектуры.

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Вопрос о путешествиях остро встал после закрытия воздушного пространства странами, которые ввели или поддержали антироссийские санкции после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Как следствие, международные платежные системы Visa и Mastercard заявили о приостановке деятельности в РФ. Для россиян это означает, что их карты действительны на территории РФ, но пользоваться ими за рубежом невозможно. В связи с этим, Ассоциация туроператоров России дала совет ехать на отдых по системе «Все включено». Среди всех направлений, которые доступны для свердловчан, ранее отмечали страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Без пересадок жители региона могут отправиться в ОАЭ, Турцию и страны ближнего зарубежья, в частности, в Беларусь, Казахстан и другие бывшие республики Советского Союза.