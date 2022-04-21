В Курганской области раскрыли убийство, совершенное 16 лет назад. Подозреваемого нашли в Тюмени

21 апреля 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть убийство жителя города Макушино Курганской области, совершенное в июне 2006 года. Подозреваемый 1978 года рождения задержан в Тюмени и доставлен в Курган, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК и УМВД по Курганской области. «Ночью в дом, где находилась нетрезвая компания, ворвался злоумышленник, который перед этим употреблял спиртное в соседнем доме. В порыве ярости он ударил кирпичом по голове находившегося там мужчину 1953 года рождения. От полученных травм гражданин скончался на месте происшествия», — рассказали в полиции. Преступление долгое время не могли раскрыть, «так как все находившиеся в доме были пьяны, и установить, кто именно нанес смертельный удар, на тот момент не представлялось возможным». Однако в ходе следственно-оперативных мероприятий силовикам удалось установить прямого очевидца. Во время допроса он подтвердил причастность подозреваемого к убийству и указал детали преступления. Эту информацию подтвердила генетическая экспертиза: ДНК профиль преступника на орудии преступления совпал с профилем подозреваемого. Оказалось, что сейчас он живет в Тюмени. «Из Тюмени подозреваемый доставлен в Курганскую область и задержан, в настоящее время с подозреваемым работает следователь», — отмечают в СУ СК. В ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение по п.«и» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть убийство жителя города Макушино Курганской области, совершенное в июне 2006 года. Подозреваемый 1978 года рождения задержан в Тюмени и доставлен в Курган, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК и УМВД по Курганской области. «Ночью в дом, где находилась нетрезвая компания, ворвался злоумышленник, который перед этим употреблял спиртное в соседнем доме. В порыве ярости он ударил кирпичом по голове находившегося там мужчину 1953 года рождения. От полученных травм гражданин скончался на месте происшествия», — рассказали в полиции. Преступление долгое время не могли раскрыть, «так как все находившиеся в доме были пьяны, и установить, кто именно нанес смертельный удар, на тот момент не представлялось возможным». Однако в ходе следственно-оперативных мероприятий силовикам удалось установить прямого очевидца. Во время допроса он подтвердил причастность подозреваемого к убийству и указал детали преступления. Эту информацию подтвердила генетическая экспертиза: ДНК профиль преступника на орудии преступления совпал с профилем подозреваемого. Оказалось, что сейчас он живет в Тюмени. «Из Тюмени подозреваемый доставлен в Курганскую область и задержан, в настоящее время с подозреваемым работает следователь», — отмечают в СУ СК. В ближайшее время мужчине планируют предъявить обвинение по п.«и» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.