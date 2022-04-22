Приставы заставили выплатить пермским рабочим 300 тысяч

Пермские приставы помогли в получении зарплаты рабочим Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Судебные приставы Прикамья взыскали с управляющей компании города Добрянка (Пермский край) невыплаченную работникам заработную плату в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте управления ФСПП региона. Ранее работники предприятия также имели проблемы с получением заработанных своим трудом денег.

«На основании поступивших исполнительных документов в отделении судебных приставов по г. Добрянке было возбуждено 10 исполнительных производств. Копии постановлений были направлены директору УК [управляющей компании], также он был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за злостное неисполнение решения суда», — приводит данные пресс-служба управления. Работникам организации «Добрянская муниципальная управляющая компания» пришлось обратиться в прокуратуру, поскольку руководство не платило деньги.

После предупреждения судебными приставами, директору компании пришлось расплатиться по долгам. 300 тысяч рублей были переведены организацией на депозиты приставов, после чего попали к работникам.

Ранее URA.RU сообщало о том, как приставы наложили арест на швейные материалы. Также сотрудники ФСПП изъяли автомобиль у автошколы за долги.