11 апреля 2022

Судебный пристав оставил пермскую автошколу ДОСААФ без машины

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На арестованном автомобиле обучались курсанты школы «ДОСААФ» Фото:

Судебный пристав при поддержке службы безопасности компании «НОВОГОР-Прикамье» арестовал одну из машин пермской школы добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Причиной послужила задолженность за коммунальные услуги в размере 30 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на портале пермских коммунальщиков.

«Так как юридическое лицо добровольно не погашало задолженность длительное время, судебным приставом были применены меры принудительного взыскания и наложен арест на принадлежащее должнику транспортное средство. На этом автомобиле обучают курсантов автошколы», — говорится в сообщении на сайте «НОВОГОР-Прикамье».

Транспортное средство марки Skoda Fabia опломбировано и оставлено на хранение должнику. Примерная рыночная стоимость автомобиля 500 тысяч рублей. В настоящий момент им запрещено пользоваться. В службе судебных приставов отмечают, что как только ДОСААФ погасит задолженность, арест будет снят. Если оплаты не последует, то арестованную машину оценят и выставят на торги, чтобы ликвидировать задолженность. Общая задолженность по сводному производству в отношении общества близка к пяти миллионам.

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Судебный пристав при поддержке службы безопасности компании «НОВОГОР-Прикамье» арестовал одну из машин пермской школы добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Причиной послужила задолженность за коммунальные услуги в размере 30 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на портале пермских коммунальщиков. «Так как юридическое лицо добровольно не погашало задолженность длительное время, судебным приставом были применены меры принудительного взыскания и наложен арест на принадлежащее должнику транспортное средство. На этом автомобиле обучают курсантов автошколы», — говорится в сообщении на сайте «НОВОГОР-Прикамье». Транспортное средство марки Skoda Fabia опломбировано и оставлено на хранение должнику. Примерная рыночная стоимость автомобиля 500 тысяч рублей. В настоящий момент им запрещено пользоваться. В службе судебных приставов отмечают, что как только ДОСААФ погасит задолженность, арест будет снят. Если оплаты не последует, то арестованную машину оценят и выставят на торги, чтобы ликвидировать задолженность. Общая задолженность по сводному производству в отношении общества близка к пяти миллионам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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