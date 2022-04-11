Судебный пристав оставил пермскую автошколу ДОСААФ без машины

12 апреля 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

На арестованном автомобиле обучались курсанты школы «ДОСААФ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Судебный пристав при поддержке службы безопасности компании «НОВОГОР-Прикамье» арестовал одну из машин пермской школы добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Причиной послужила задолженность за коммунальные услуги в размере 30 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на портале пермских коммунальщиков. «Так как юридическое лицо добровольно не погашало задолженность длительное время, судебным приставом были применены меры принудительного взыскания и наложен арест на принадлежащее должнику транспортное средство. На этом автомобиле обучают курсантов автошколы», — говорится в сообщении на сайте «НОВОГОР-Прикамье». Транспортное средство марки Skoda Fabia опломбировано и оставлено на хранение должнику. Примерная рыночная стоимость автомобиля 500 тысяч рублей. В настоящий момент им запрещено пользоваться. В службе судебных приставов отмечают, что как только ДОСААФ погасит задолженность, арест будет снят. Если оплаты не последует, то арестованную машину оценят и выставят на торги, чтобы ликвидировать задолженность. Общая задолженность по сводному производству в отношении общества близка к пяти миллионам. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Судебный пристав при поддержке службы безопасности компании «НОВОГОР-Прикамье» арестовал одну из машин пермской школы добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Причиной послужила задолженность за коммунальные услуги в размере 30 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на портале пермских коммунальщиков. «Так как юридическое лицо добровольно не погашало задолженность длительное время, судебным приставом были применены меры принудительного взыскания и наложен арест на принадлежащее должнику транспортное средство. На этом автомобиле обучают курсантов автошколы», — говорится в сообщении на сайте «НОВОГОР-Прикамье». Транспортное средство марки Skoda Fabia опломбировано и оставлено на хранение должнику. Примерная рыночная стоимость автомобиля 500 тысяч рублей. В настоящий момент им запрещено пользоваться. В службе судебных приставов отмечают, что как только ДОСААФ погасит задолженность, арест будет снят. Если оплаты не последует, то арестованную машину оценят и выставят на торги, чтобы ликвидировать задолженность. Общая задолженность по сводному производству в отношении общества близка к пяти миллионам.