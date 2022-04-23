Журналист сообщил об отношении жителей Мариуполя к националистам

Жители Мариуполя негативно относятся к украинским националистам. Об этом рассказал британский журналист Грэм Филлипс.
«В ответ я слышал „сволочь“, „твари“, „мрази“. Так, как есть, только по-честному», — передает слова мирных жителей «Известиям» журналист. Он добавил, что украинские националисты оставили Мариуполь в плачевном состоянии. По его словам, сейчас на Западе в СМИ дается ложная информация о ситуации в городе.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Вооруженные силы РФ предложили им сложить оружие. Российский лидер Владимир Путин приказал полностью заблокировать завод.
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