В Миассе задержали мужчину, кинувшего горящую покрышку в женщину

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе задержали мужчину, который бросил горящую покрышку в женщину, нанеся ей серьезные травмы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, после инцидента мужчина скрылся, испугавшись последствий.

«Сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в ОМВД России по Миассу мужчина, в результате действий которого 24 апреля во время несанкционированного файер-шоу горящая покрышка отлетела в зрителей и ударила одну из женщин. Им оказался местный житель, 1973 года рождения, который впервые по собственной инициативе принимал участие в мероприятии. В ходе опроса мужчина пояснил, что убежал после происшествия, испугавшись последствий», — сообщили URA.RU в полицейском главке.

В ведомстве добавили, что с мужчиной работают сотрудники полиции. Также устанавливаются обстоятельства проведения несанкционированного массового мероприятия.

Инцидент произошел в Миассе ночью 24 апреля. Во время файер-шоу неизвестный раскрутил горящую покрышку, и кинул ее в зрителей. Одна из женщин получила серьезные травмы и была госпитализирована. СУ СКР по региону начало проверку по данному делу. Ход проверки находится на контроле прокуратуры области.