Власти Хакасии отреагировали на изъятие акций «Южуралзолота» у Струкова

Данные о приостановке проекта инвестиций в «Коммунаровский рудник», который является частью группы «Южуралзолото», принадлежавшей вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову, не поступали. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Республики Хакасия.
«Информация о приостановке инвестиционного проекта „Коммунаровского рудника“ (входит в группу „Южуралзолото“) в Хакасии по увеличению мощности предприятия не поступала», — пишет ТАСС. Информацию агентству предоставили в Минэкономразвития региона.
В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Республики Хакасия и предприятием было подписано соглашение, предусматривающее проведение работ по реконструкции месторождения. «Коммунаровский рудник» является самым старым предприятием по добыче золота в Республике Хакасия. В ближайших планах компании — модернизация производственных мощностей рудника с целью достижения проектных показателей: переработки до 4,5 миллиона тонн руды и добычи до 3 тонн золота в период с 2026 по 2030 годы.
Советский районный суд города Челябинска 11 июля провел заседание в закрытом формате и удовлетворил требование Генеральной прокуратуры о конфискации акций компании «Южуралзолото», находящихся в собственности ее руководителя Константина Струкова, в пользу государства. Конфискация коснулась всех ценных бумаг, находившихся в собственности Струкова: полный пакет акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), а также стопроцентная доля в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!