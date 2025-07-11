11 июля 2025

Власти Хакасии отреагировали на изъятие акций «Южуралзолота» у Струкова

Информация о приостановке проекта «Южуралзолота» не поступала
© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокуратура направила иск о национализации акций «Южуралзолота»
Генпрокуратура направила иск о национализации акций «Южуралзолота» Фото:
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Данные о приостановке проекта инвестиций в «Коммунаровский рудник», который является частью группы «Южуралзолото», принадлежавшей вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову, не поступали. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Республики Хакасия.

«Информация о приостановке инвестиционного проекта „Коммунаровского рудника“ (входит в группу „Южуралзолото“) в Хакасии по увеличению мощности предприятия не поступала», — пишет ТАСС. Информацию агентству предоставили в Минэкономразвития региона. 

В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Республики Хакасия и предприятием было подписано соглашение, предусматривающее проведение работ по реконструкции месторождения. «Коммунаровский рудник» является самым старым предприятием по добыче золота в Республике Хакасия. В ближайших планах компании — модернизация производственных мощностей рудника с целью достижения проектных показателей: переработки до 4,5 миллиона тонн руды и добычи до 3 тонн золота в период с 2026 по 2030 годы.

Советский районный суд города Челябинска 11 июля провел заседание в закрытом формате и удовлетворил требование Генеральной прокуратуры о конфискации акций компании «Южуралзолото», находящихся в собственности ее руководителя Константина Струкова, в пользу государства. Конфискация коснулась всех ценных бумаг, находившихся в собственности Струкова: полный пакет акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), а также стопроцентная доля в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК».

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Данные о приостановке проекта инвестиций в «Коммунаровский рудник», который является частью группы «Южуралзолото», принадлежавшей вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову, не поступали. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Республики Хакасия. «Информация о приостановке инвестиционного проекта „Коммунаровского рудника“ (входит в группу „Южуралзолото“) в Хакасии по увеличению мощности предприятия не поступала», — пишет ТАСС. Информацию агентству предоставили в Минэкономразвития региона.  В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Республики Хакасия и предприятием было подписано соглашение, предусматривающее проведение работ по реконструкции месторождения. «Коммунаровский рудник» является самым старым предприятием по добыче золота в Республике Хакасия. В ближайших планах компании — модернизация производственных мощностей рудника с целью достижения проектных показателей: переработки до 4,5 миллиона тонн руды и добычи до 3 тонн золота в период с 2026 по 2030 годы. Советский районный суд города Челябинска 11 июля провел заседание в закрытом формате и удовлетворил требование Генеральной прокуратуры о конфискации акций компании «Южуралзолото», находящихся в собственности ее руководителя Константина Струкова, в пользу государства. Конфискация коснулась всех ценных бумаг, находившихся в собственности Струкова: полный пакет акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), а также стопроцентная доля в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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