11 июля 2025

«Иду и чувствую сильных»: ветеран СВО из Челябинска признался, где провел 10 дней

Алексей Рожков прошел 10 дней обучения на проекте «Герои Южного Урала»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рожков отметил, что чувствует поддержку сильных и неравнодушных людей
Рожков отметил, что чувствует поддержку сильных и неравнодушных людей Фото:

Ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков подвел промежуточные итоги участия в кадровой программе «Герои Южного Урала». Он охарактеризовал десять дней обучения как ценный опыт и возможность развиваться дальше. Об этом военнослужащий написал в своем telegram-канале.

«Послушали спикеров — людей, которые знают, о чем говорят. Делились своим опытом. Особенно здорово было пообщаться с преподавателями Челябинского филиала РАНХиГС. Отдельная радость — встретить товарища из 810-й бригады морской пехоты. Вижу, куда иду и чувствую рядом сильных, неравнодушных ребят», — отметил Рожков в сообщении.

Ветеран СВО уточнил, что впереди, до октября, предстоит стажировка с наставником и второй учебный модуль. Он выразил благодарность организаторам, лекторам и всей команде за проведенные десять дней, отметив практическую пользу программы и возможность расти и делать больше для региона.

Как сообщало URA.RU ранее, Рожков назвал обучение в проекте «Герои Южного Урала» шансом найти свое место. Он подчеркнул, что программа нацелена на действия бойцов, а не просто прослушивание лекций. Участник СВО адресовал слова признательности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, правительству региона и отборочной комиссии.

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Ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков подвел промежуточные итоги участия в кадровой программе  «Герои Южного Урала». Он охарактеризовал десять дней обучения как ценный опыт и возможность развиваться дальше. Об этом военнослужащий написал в своем telegram-канале. «Послушали спикеров — людей, которые знают, о чем говорят. Делились своим опытом. Особенно здорово было пообщаться с преподавателями Челябинского филиала РАНХиГС. Отдельная радость — встретить товарища из 810-й бригады морской пехоты. Вижу, куда иду и чувствую рядом сильных, неравнодушных ребят», — отметил Рожков в сообщении. Ветеран СВО уточнил, что впереди, до октября, предстоит стажировка с наставником и второй учебный модуль. Он выразил благодарность организаторам, лекторам и всей команде за проведенные десять дней, отметив практическую пользу программы и возможность расти и делать больше для региона. Как сообщало URA.RU ранее, Рожков назвал обучение в проекте «Герои Южного Урала» шансом найти свое место. Он подчеркнул, что программа нацелена на действия бойцов, а не просто прослушивание лекций. Участник СВО адресовал слова признательности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, правительству региона и отборочной комиссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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