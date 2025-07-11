«Иду и чувствую сильных»: ветеран СВО из Челябинска признался, где провел 10 дней

Ветеран СВО из Челябинска Алексей Рожков подвел промежуточные итоги участия в кадровой программе «Герои Южного Урала». Он охарактеризовал десять дней обучения как ценный опыт и возможность развиваться дальше. Об этом военнослужащий написал в своем telegram-канале.
«Послушали спикеров — людей, которые знают, о чем говорят. Делились своим опытом. Особенно здорово было пообщаться с преподавателями Челябинского филиала РАНХиГС. Отдельная радость — встретить товарища из 810-й бригады морской пехоты. Вижу, куда иду и чувствую рядом сильных, неравнодушных ребят», — отметил Рожков в сообщении.
Ветеран СВО уточнил, что впереди, до октября, предстоит стажировка с наставником и второй учебный модуль. Он выразил благодарность организаторам, лекторам и всей команде за проведенные десять дней, отметив практическую пользу программы и возможность расти и делать больше для региона.
Как сообщало URA.RU ранее, Рожков назвал обучение в проекте «Герои Южного Урала» шансом найти свое место. Он подчеркнул, что программа нацелена на действия бойцов, а не просто прослушивание лекций. Участник СВО адресовал слова признательности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, правительству региона и отборочной комиссии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!