Супруга губернатора Текслера обратилась к челябинцам с предложением

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер предложила жителям региона выбрать, каких артистов пригласить на следующий «Курчатов фест», который состоится в 2026 году. Сообщение она опубликовала в своем telegram-канале.
«В прошлом году я проводила опрос — кого бы вы хотели увидеть на следующем фестивале „Курчатов фест“ — большинство проголосовало за Диву оперной сцены Хиблу Герзмаву. Давайте и в этот раз в комментариях оставлять пожелания на солистов „Курчатов фест“ 2026!», — написала Ирина Текслер.
Также Ирина Текслер подвела итог прошедшего 10 и 11 июля праздника классической симфонической музыки. Она отметила, что он собрал 7,5 тысячи зрителей.
На III фестиваль «Курчатов фест» приехали народные артистки России Хибла Герзмава и Дарья Мороз, заслуженный артист России, солист Большого театра Олег Долгов, дирижер и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин, скрипач Андрей Росцик. Перед гостями выступил Государственный симфонический оркестр Челябинской области под руководством Алексея Рубина.
В 2023 году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялся первый фестиваль «Курчатов Фест», приуроченный к 120-летию со дня рождения советского физика Игоря Курчатова. В рамках дебютного концерта на сцене выступила всемирно известная оперная певица Аида Гарифуллина.
Ранее губернатор региона Алексей Текслер анонсировал проведение «Курчатов феста» в 2026 году. Он отметил, что на мероприятии 2025 года звучала «абсолютно волшебная» классическая музыка.
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