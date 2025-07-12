12 июля 2025
11 июля 2025

В челябинском городе вокруг жилого дома газовики вырыли глубокий окоп

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик затянул газификацию в челябинском городе
Подрядчик затянул газификацию в челябинском городе Фото:

Жители одного из домов в Сатке Челябинской области два месяца не могут свободно выйти на улицу из-за незаконченных работ по газификации. Подрядная организация оставила возле дома глубокий ров, полностью перекрывший жителям выход на улицу, сообщило региональное отделение Народного фронта.

«После начала газификации на улице Карла Маркса дом №153 оказался буквально отрезан от мира глубоким рвом. Уже два месяца люди не могут выйти из дома, принести воды, а подрядчики просто исчезли, оставив после себя хаос и разруху», — говорится в сообщении Народного фронта.

По информации общественников, подрядчики, начавшие работы по прокладке газопровода, внезапно прекратили деятельность и исчезли, не восстановив доступ к дому. Народный фронт направил официальное требование в адрес администрации Саткинского муниципального района и компании-подрядчика немедленно возобновить работы, засыпать траншею и обеспечить безопасный проход к жилому зданию.

Жители страдают и-за глубокого рва
Жители страдают и-за глубокого рва
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Жители одного из домов в Сатке Челябинской области два месяца не могут свободно выйти на улицу из-за незаконченных работ по газификации. Подрядная организация оставила возле дома глубокий ров, полностью перекрывший жителям выход на улицу, сообщило региональное отделение Народного фронта. «После начала газификации на улице Карла Маркса дом №153 оказался буквально отрезан от мира глубоким рвом. Уже два месяца люди не могут выйти из дома, принести воды, а подрядчики просто исчезли, оставив после себя хаос и разруху», — говорится в сообщении Народного фронта. По информации общественников, подрядчики, начавшие работы по прокладке газопровода, внезапно прекратили деятельность и исчезли, не восстановив доступ к дому. Народный фронт направил официальное требование в адрес администрации Саткинского муниципального района и компании-подрядчика немедленно возобновить работы, засыпать траншею и обеспечить безопасный проход к жилому зданию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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