В челябинском городе вокруг жилого дома газовики вырыли глубокий окоп

Жители одного из домов в Сатке Челябинской области два месяца не могут свободно выйти на улицу из-за незаконченных работ по газификации. Подрядная организация оставила возле дома глубокий ров, полностью перекрывший жителям выход на улицу, сообщило региональное отделение Народного фронта.
«После начала газификации на улице Карла Маркса дом №153 оказался буквально отрезан от мира глубоким рвом. Уже два месяца люди не могут выйти из дома, принести воды, а подрядчики просто исчезли, оставив после себя хаос и разруху», — говорится в сообщении Народного фронта.
По информации общественников, подрядчики, начавшие работы по прокладке газопровода, внезапно прекратили деятельность и исчезли, не восстановив доступ к дому. Народный фронт направил официальное требование в адрес администрации Саткинского муниципального района и компании-подрядчика немедленно возобновить работы, засыпать траншею и обеспечить безопасный проход к жилому зданию.
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