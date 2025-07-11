Челябинские слухи: национализация переполошила ФПГ

О кейсе Струкова, спросе на президентский лимонад и карту выборов. Выпуск 1132

11 июля 2025 в 16:41 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер охладил радость подчиненных после «Иннопрома». Назначение нового главы Минтранса РФ спровоцировало ажиотаж в Миассе, а над сидящими в московских СИЗО челябинскими транспортниками продолжают сгущаться тучи. Бывшие VIP-чиновники вновь выходят на орбиту областной власти, а действующие подумывают о смене региона. Челябинские организации КПРФ и ЛДПР ждут подмоги из Москвы, а Партия пенсионеров осталась без денег на выборы. Промышленники примеряют злоключения основателя «Южуралзолота» к себе — и результат им не нравится. Об этом и много другом — в очередном выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер охладил пыл министра Алексей Текслер разъяснил министру, что с окончанием «Иннопрома» для того все только начинается Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинская область подписала на «Иннопроме» более 30 соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей. Это очень высокий показатель. Да и челябинский стенд был одним из лучших. Возле него постоянно толпился народ. Министр промышленности региона Михаил Кнауб, рассказывают источники, буквально светился от счастья. «Но, говорят, губернатор Алексей Текслер пыл министра довольно быстро охладил. Сказал ему, что соглашений много, и за каждое из них Кнауб будет отвечать лично. Чтобы ни одно соглашение не осталось просто бумагой», — рассказал источник. Народ накинулся на лимонад Lapochka По слухам, на стенде Челябинской области на «Иннопроме» имел место незапланированный аншлаг. И даже возник дефицит. «В начале июля Владимир Путин на выставке „Знай наших!“ заинтересовался лимонадом Lapochka из города Аши Челябинской области и даже взял себе банку напитка. Поскольку бренд присутствовал на „Иннопроме“, желающих отведать „путинской“ газировки оказалось более чем достаточно. Возник даже локальный ажиотаж», — рассказывают источники. Бывший замминистра появился на публике Виталий Безруков востребован властью, но возвращаться в нее не собирается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Появление на полях «Иннопрома» бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова вызвало массу кривотолков среди челябинских элитариев. Ведь после счастливого для себя разрешения судебной тяжбы он вроде бы зарекся возвращаться во власть. «На самом деле все просто — Безруков выступал консультантом при подготовке соглашения в сфере туризма. Его советы по-прежнему высоко ценят, но в проекте он участвовал не как госслужащий», — развеяли слухи инсайдеры. Как и бывший министр Еще один повод для слухов дало присутствие на «Иннопроме» экс-министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего. Мол, не вернулся ли и он в правительственные структуры. Хотя ходили слухи, что он устроился на работу в Челябинский госуниверситет. Во всяком случае, его там видели «Все правильно. Рыжий приехал на „Иннопром“ в качестве советника ректора Челябинского госуниверситета Сергея Таскаева. Которого знакомил с высокопоставленными гостями выставки, промышленниками — вводил, так сказать, в круг сильных мира сего», — рассказывают инсайдеры. Егоров подумывает о смене работы Александру Егорову не нравится, что он погряз в мелочах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам источников, замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров всерьез подумывает о смене работы. С переездом в другой город. Москва и Санкт-Петербург в приоритете. По слухам, Егорову не нравится, что вышестоящее начальство «гоняет его по автобусам». Требует, чтобы Егоров лично проверял работу кондиционеров в автобусах и чистоту салонов. «Вообще-то Егоров в министерстве отвечает за транспорт, так что это его история. Другое дело, что руководителю такого уровня может и не по чину лично проверять салоны. Но Егоров самая медийная личность в миндоре, и у его аккаунтов много подписчиков. Так что лучше пиара не придумать. В целом же Егорова в правительстве области ценят как высококвалифицированного специалиста и не хотят, чтобы он уезжал», — рассказал источник. К новому министру просятся на работу Говорят, что назначение министром транспорта РФ Андрея Никитина вызвало забавное бурление в Челябинской области. Точнее, в Миассе. «Дело в том, что Никитин когда-то жил с родителями именно в этом городе. И теперь шапочные знакомцы тех лет зондируют почву насчет переезда в Москву. Мол, не нужны ли новому главе ведомства надежные люди, которых он помнит с детства? Впрочем, скорее всего, мечты останутся мечтами. Когда Никитин стал губернатором Новгородской области, тоже к нему просились на работу. Но он никого не взял. Связи с Миассом давно оборваны», — сплетничают чиновники. В ЗСО мешками несут запросы Генпрокуратура забросала челябинский парламент официальными запросами о вице-спикере Константине Струкове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что иск Генпрокуратуры о национализации «Южуралзолота» создал проблемы не только Константину Струкову, его топ-менеджерам и бизнес-партнерам. Аукнулся он также аппарату заксобрания региона и сотрудникам областного архива. «В заксобрание пришло огромное число прокурорских запросов — чуть ли не мешками заносили. Суть одна — как голосовал Струков на заседаниях областного парламента по тому или иному закону с 2000 года. Проблема в том, что часть документов, оставшихся от депутатов ранних созывов, уже сдали в архив. Электронная документация тогда казалась экзотикой, все „в бумаге“ — теперь придется поднимать дела», — судачат сплетники. Национализация меняет карту выборов Политические элиты гадают, как запущенный Генпрокуратурой процесс национализации «Южуралзолота» Константина Струкова скажется на выборной кампании. Ведь она уже в разгаре. «Сам Струков решил отказаться от участия в выборах задолго до событий. А вот его доверенный человек, руководитель ООО „Бизнес-актив“ Сергей Евтеев, рассчитывал получить мандат ЗСО, баллотируясь по округу Струкова. В рамках обеспечительных мер суд заблокировал и его счета, включая избирательный. Что теперь делать — непонятно», — сплетничают в кулуарах. Планы бывших партнеров Юрий Карликанов (в центре) чувствует себя заложником давних связей с Константином Струковым (справа) Фото: Кондрат Александров © URA.RU Хуже всего, что в состоянии неопределенности после претензий Генпрокуратуры оказался не только глава «Южуралзолота» Константин Струков и его топ-менеджер Сергей Евтеев. Неуютно чувствуют себя и контрагенты золотодобытчика, выступавшие его партнерами до национализации ЮГК. «Скажем, на выборы заявился Юрий Карликанов — как и Струков, вице-спикер ЗСО. Некоторое время назад он продал коллеге бизнес-центр „Челябинск-сити“ на Кировке. Им, кстати, управляет как раз Сергей Евтеев. Теперь все гадают, не заставят ли Струкова передать эту высотку государству? И как это скажется на Карликанове? Которому, может быть, просто будет не до выборов», — говорят в кулуарах. И планы ФПГ… Проблемы основателя «Южуралзолота» Константина Струкова обретают все новые грани. Начиная нешуточно напрягать челябинские финансово-промышленные группы. Поводом стали сообщения, которые вбрасываются в СМИ, со ссылкой на некие источники. В вину Струкову ставится что он принимал активное участие в политической жизни муниципалитетов присутствия. Его люди избирались депутатами собрания Пластовского округа. Да и к мнению Струкова при поиске кандидатов в главы округа всегда прислушиваются. «Участие в политической жизни муниципалитета — обычная дело для градообразующих предприятий. Власти региона такое только приветствуют, как залог стабильности в территориях. А теперь, оказывается, и этого делать нельзя? Невинная практика как проведение в депутаты всех уровней своих людей становится опасной?» — недоумевают в кулуарах. КПРФ начинает большой вояж В Челябинске ожидают «десант» первых лиц Компартии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, в ходе предстоящей кампании поддержать однопартийцев приедут сразу несколько высокопоставленных представителей КПРФ. Речь идет о коммунистах из числа депутатов Госдумы и даже о заместителе Зюганова. «Сначала Челябинск посетят депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин вместе со спикером комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. А затем, уже в августе, должен приехать депутат Госдумы Михаил Берулава. Причем, не один, а в компании с одним из федеральных министров», — утверждает источник. В ЛДПР ждут Слуцкого Ждут партийное начальство из Москвы и в региональном отделении ЛДПР. Как уверяют источники, лидер партии Леонид Слуцкий прибудет в Челябинск в августе. «Слуцкий приедет и как руководитель партии, и как лидер региональных списков в челябинское заксобрание. Программа пока только верстается», — рассказал источник. У пенсионеров закончились деньги Партия пенсионеров гадает — сумеет ли повторить успех пятилетней давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU А вот у Партии пенсионеров пока нет какой-то четкой программы выборной кампании в ЗСО. И, по слухам, это связано с финансами, запас которых у челябинских «пенсионеров» давно иссяк. «Руководитель регионального отделения партии, действующий депутат ЗСО Степан Фирстов надеется, что с финансированием поможет Москва. Мол, регионы, где партия имеет своих представителей в законодательных органах, можно по пальцам пересчитать. Поэтому для Челябинской области деньги жалеть не стоит. Но Москва не спешит расщедриться, и кампания под вопросом», — говорят в кулуарах. А от бизнеса денег нет Кстати, не хочет тратить свои деньги на выборы и руководитель регионального отделения Партии пенсионеров, депутат заксобрания Степан Фирстов. К тому же и доходов у него стало гораздо меньше. Раньше у Фирстова была доля в клинике «ЭФ ЭМ СИ». Основным владельцем компании является продюсер, автор сериала «Универ» и «Интерны» Вячеслав Дусмухаметов. Фирстов, кстати, сам возглавлял клинику, но в феврале в «ЭФ ЭМ СИ» сменили руководителя. А в марте Фирстова вывели из состава учредителей. «Может, Дусмухаметов лишил Фирстова бизнеса, чтобы он деньги на выборы не тратил? Вполне такое может быть», — судачат в медицинских кругах. Решетников пошел против ЕР Александр Решетников ввел товарищей по партии в состояние недоумения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как сообщают источники, в партийных кругах ЕР возникли вопросы к завершающему срок полномочий в ЗСО депутату Александру Решетникову. Будучи единороссом, Решетников пошел на выборы в Ашинское собрание депутатов как самовыдвиженец. «С одной стороны, явным предателем Решетникова не назвать, поскольку он пошел на выборы не от конкурирующей партии, а самовыдвиженцем. Тем не менее, вопрос о партийной дисциплине стоит. В Аше прошли праймериз, и теперь Решетникову предстоит на выборах бороться с официальным кандидатом от „Единой России“, то есть с соратником по партии. Так что вопросы имеются», — говорят в кулуарах. Мэрия Челябинска ликвидирует скандальный МУП Началась ликвидация челябинского МУП «Коммет». Того самого МУП, где сажают одного руководителя за другим. Причем сажают за грехи, допущенные еще при прежнем руководстве города. Еще до того, как пришли за нынешним директором «Коммета» Сергеем Кочневым, в мэрии решили ликвидировать МУП как избыточную структуру. «Процесс начался. Кстати, Кочнев все еще числится директором, но это уже не имеет значения», — пояснил источник. В Челябинске вспомнили о Воловом Игорь Воловой удачно «отскочил» от скандала со школьными питанием Фото: Кондрат Александров © URA.RU Визит ФСБ и полиции в «Уральский комбинат питания» и в фирмы-контрагенты заставил челябинские элиты вспомнить об Игоре Воловом, который «рулил» школьным питанием со времен бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова и в период вскрытого силовиками картеля. На фоне миллиардных оборотов заявленные 90 миллионов не слишком впечатляют, но для большого срока этой цифры более чем достаточно. «Насчет Волового — вряд ли. Просто потому, что бизнеса в Челябинске у него не осталось. А сам он после обысков перебрался в Америку, откуда выдачи нет», — рассуждают в деловых кругах. Нечаеву не хотят оформлять сделку со следствием Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, обвиняемый в растрате, активно сотрудничает со следствием. Рассказывает о том, кто давал ему указания подписывать бумаги, когда он, Нечаев, был всего лишь начальником управления миндора региона. Но перспективы выйти из СИЗО так и остаются иллюзорными, срок содержания под стражей ему продлили еще на три месяца. «Просто сделка со следствием не заключена, а потому материал в его отношении в отдельное производство не выделили. А все потому, что в деле появляется все больше фигурантов. Надо проводить очные ставки, вот и не торопятся облегчить участь министру», — рассказал источник. А тучи сгущаются Силовики считают, что Алексею Нечаеву еще есть что сказать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тот факт, что министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева не выпускают из СИЗО, говорит еще и о другом. Статью о растрате министру и другим фигурантам могут ужесточить. «Недаром срок предварительного расследования был продлен сразу на три месяца. Это может говорить о том, что дело очень объемное. Силовики хотят объединить действия фигурантов, назвав их ОПГ. И под это же ОПГ может попасть начальник правового управления миндора Анна Курьянова. К слову, факта корысти Нечаева так и не установлено, и ему остается только посочувствовать», — рассуждает источник. Сербинов продолжает сворачивать бизнес Деловые круги Челябинска продолжают следить за злоключениями бывшего вице-губернатора Игоря Сербинова. По слухам, после визита силовиков в банк «Снежинский» и уголовок его бизнес-присутствие в регионе непрерывно снижается. «Дело дошло, как говорится, „уже до мышей“. Понятно, что он продал долю в агрохолдинге „Равис“. Но сейчас „зачищается“ уже полная мелочь. Так, буквально год-полтора назад было создано ООО „Гамма“ — а сейчас оно уже ликвидируется», — рассказывают инсайдеры. На наследников Никитина подали в суд Наследство Артура Никитина не дает покоя его наследникам и менеджерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Деловые элиты Челябинска обсуждают спор экс-директора компании «Стройсвязьурал 1» Олега Лежникова с бывшим работодателем. Сама фирма ранее принадлежала бизнесмену Артуру Никитину, ныне покойному. Лежников почти десять лет руководил компанией. Незадолго до своей смерти Никитин, уже тяжело больной, поставил директором своего сына Артема. А с мая 2025 года компанией руководит Игорь Булатов. «Сама фирма переживает не лучшие времена. Особенно после того, как у нее изъяли недострой на Васенко. Но вполне рабочие активы после Никитина-старшего остались, и их поделили между наследниками. И вдруг Лежников подал на „Стройсвязьурал 1“ в суд. Требует, чтобы его восстановили на работе. Зачем ему нужны тяжбы с наследниками Артура Никитина никто не понимает. Впрочем, если решение об увольнении признают незаконным, он сможет получить зарплату за три года работы. А это большая сумма», — толкуют в кулуарах. Савин усилит футбол Спортивные элиты гадают, зачем гендиректора ХК «Трактор» Ивана Савина назначают руководить еще и футбольным клубом «Челябинск». Потянет ли он нагрузку, при том, что она и в «Тракторе» была немаленькая? «Футбольный клуб вышел в первую лигу, а значит, и руководители нужны более высокого уровня, чем раньше. Савин справится. Тем более, что всю необходимую поддержку ему гарантировали. Но офис у него останется в «Тракторе», — уверяют источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер охладил радость подчиненных после «Иннопрома». Назначение нового главы Минтранса РФ спровоцировало ажиотаж в Миассе, а над сидящими в московских СИЗО челябинскими транспортниками продолжают сгущаться тучи. Бывшие VIP-чиновники вновь выходят на орбиту областной власти, а действующие подумывают о смене региона. Челябинские организации КПРФ и ЛДПР ждут подмоги из Москвы, а Партия пенсионеров осталась без денег на выборы. Промышленники примеряют злоключения основателя «Южуралзолота» к себе — и результат им не нравится. Об этом и много другом — в очередном выпуске «Слухов» на URA.RU. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер охладил пыл министра Челябинская область подписала на «Иннопроме» более 30 соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей. Это очень высокий показатель. Да и челябинский стенд был одним из лучших. Возле него постоянно толпился народ. Министр промышленности региона Михаил Кнауб, рассказывают источники, буквально светился от счастья. «Но, говорят, губернатор Алексей Текслер пыл министра довольно быстро охладил. Сказал ему, что соглашений много, и за каждое из них Кнауб будет отвечать лично. Чтобы ни одно соглашение не осталось просто бумагой», — рассказал источник. Народ накинулся на лимонад Lapochka По слухам, на стенде Челябинской области на «Иннопроме» имел место незапланированный аншлаг. И даже возник дефицит. «В начале июля Владимир Путин на выставке „Знай наших!“ заинтересовался лимонадом Lapochka из города Аши Челябинской области и даже взял себе банку напитка. Поскольку бренд присутствовал на „Иннопроме“, желающих отведать „путинской“ газировки оказалось более чем достаточно. Возник даже локальный ажиотаж», — рассказывают источники. Бывший замминистра появился на публике Появление на полях «Иннопрома» бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова вызвало массу кривотолков среди челябинских элитариев. Ведь после счастливого для себя разрешения судебной тяжбы он вроде бы зарекся возвращаться во власть. «На самом деле все просто — Безруков выступал консультантом при подготовке соглашения в сфере туризма. Его советы по-прежнему высоко ценят, но в проекте он участвовал не как госслужащий», — развеяли слухи инсайдеры. Как и бывший министр Еще один повод для слухов дало присутствие на «Иннопроме» экс-министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего. Мол, не вернулся ли и он в правительственные структуры. Хотя ходили слухи, что он устроился на работу в Челябинский госуниверситет. Во всяком случае, его там видели «Все правильно. Рыжий приехал на „Иннопром“ в качестве советника ректора Челябинского госуниверситета Сергея Таскаева. Которого знакомил с высокопоставленными гостями выставки, промышленниками — вводил, так сказать, в круг сильных мира сего», — рассказывают инсайдеры. Егоров подумывает о смене работы По словам источников, замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров всерьез подумывает о смене работы. С переездом в другой город. Москва и Санкт-Петербург в приоритете. По слухам, Егорову не нравится, что вышестоящее начальство «гоняет его по автобусам». Требует, чтобы Егоров лично проверял работу кондиционеров в автобусах и чистоту салонов. «Вообще-то Егоров в министерстве отвечает за транспорт, так что это его история. Другое дело, что руководителю такого уровня может и не по чину лично проверять салоны. Но Егоров самая медийная личность в миндоре, и у его аккаунтов много подписчиков. Так что лучше пиара не придумать. В целом же Егорова в правительстве области ценят как высококвалифицированного специалиста и не хотят, чтобы он уезжал», — рассказал источник. К новому министру просятся на работу Говорят, что назначение министром транспорта РФ Андрея Никитина вызвало забавное бурление в Челябинской области. Точнее, в Миассе. «Дело в том, что Никитин когда-то жил с родителями именно в этом городе. И теперь шапочные знакомцы тех лет зондируют почву насчет переезда в Москву. Мол, не нужны ли новому главе ведомства надежные люди, которых он помнит с детства? Впрочем, скорее всего, мечты останутся мечтами. Когда Никитин стал губернатором Новгородской области, тоже к нему просились на работу. Но он никого не взял. Связи с Миассом давно оборваны», — сплетничают чиновники. В ЗСО мешками несут запросы Говорят, что иск Генпрокуратуры о национализации «Южуралзолота» создал проблемы не только Константину Струкову, его топ-менеджерам и бизнес-партнерам. Аукнулся он также аппарату заксобрания региона и сотрудникам областного архива. «В заксобрание пришло огромное число прокурорских запросов — чуть ли не мешками заносили. Суть одна — как голосовал Струков на заседаниях областного парламента по тому или иному закону с 2000 года. Проблема в том, что часть документов, оставшихся от депутатов ранних созывов, уже сдали в архив. Электронная документация тогда казалась экзотикой, все „в бумаге“ — теперь придется поднимать дела», — судачат сплетники. Национализация меняет карту выборов Политические элиты гадают, как запущенный Генпрокуратурой процесс национализации «Южуралзолота» Константина Струкова скажется на выборной кампании. Ведь она уже в разгаре. «Сам Струков решил отказаться от участия в выборах задолго до событий. А вот его доверенный человек, руководитель ООО „Бизнес-актив“ Сергей Евтеев, рассчитывал получить мандат ЗСО, баллотируясь по округу Струкова. В рамках обеспечительных мер суд заблокировал и его счета, включая избирательный. Что теперь делать — непонятно», — сплетничают в кулуарах. Планы бывших партнеров Хуже всего, что в состоянии неопределенности после претензий Генпрокуратуры оказался не только глава «Южуралзолота» Константин Струков и его топ-менеджер Сергей Евтеев. Неуютно чувствуют себя и контрагенты золотодобытчика, выступавшие его партнерами до национализации ЮГК. «Скажем, на выборы заявился Юрий Карликанов — как и Струков, вице-спикер ЗСО. Некоторое время назад он продал коллеге бизнес-центр „Челябинск-сити“ на Кировке. Им, кстати, управляет как раз Сергей Евтеев. Теперь все гадают, не заставят ли Струкова передать эту высотку государству? И как это скажется на Карликанове? Которому, может быть, просто будет не до выборов», — говорят в кулуарах. И планы ФПГ… Проблемы основателя «Южуралзолота» Константина Струкова обретают все новые грани. Начиная нешуточно напрягать челябинские финансово-промышленные группы. Поводом стали сообщения, которые вбрасываются в СМИ, со ссылкой на некие источники. В вину Струкову ставится что он принимал активное участие в политической жизни муниципалитетов присутствия. Его люди избирались депутатами собрания Пластовского округа. Да и к мнению Струкова при поиске кандидатов в главы округа всегда прислушиваются. «Участие в политической жизни муниципалитета — обычная дело для градообразующих предприятий. Власти региона такое только приветствуют, как залог стабильности в территориях. А теперь, оказывается, и этого делать нельзя? Невинная практика как проведение в депутаты всех уровней своих людей становится опасной?» — недоумевают в кулуарах. КПРФ начинает большой вояж Говорят, в ходе предстоящей кампании поддержать однопартийцев приедут сразу несколько высокопоставленных представителей КПРФ. Речь идет о коммунистах из числа депутатов Госдумы и даже о заместителе Зюганова. «Сначала Челябинск посетят депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин вместе со спикером комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. А затем, уже в августе, должен приехать депутат Госдумы Михаил Берулава. Причем, не один, а в компании с одним из федеральных министров», — утверждает источник. В ЛДПР ждут Слуцкого Ждут партийное начальство из Москвы и в региональном отделении ЛДПР. Как уверяют источники, лидер партии Леонид Слуцкий прибудет в Челябинск в августе. «Слуцкий приедет и как руководитель партии, и как лидер региональных списков в челябинское заксобрание. Программа пока только верстается», — рассказал источник. У пенсионеров закончились деньги А вот у Партии пенсионеров пока нет какой-то четкой программы выборной кампании в ЗСО. И, по слухам, это связано с финансами, запас которых у челябинских «пенсионеров» давно иссяк. «Руководитель регионального отделения партии, действующий депутат ЗСО Степан Фирстов надеется, что с финансированием поможет Москва. Мол, регионы, где партия имеет своих представителей в законодательных органах, можно по пальцам пересчитать. Поэтому для Челябинской области деньги жалеть не стоит. Но Москва не спешит расщедриться, и кампания под вопросом», — говорят в кулуарах. А от бизнеса денег нет Кстати, не хочет тратить свои деньги на выборы и руководитель регионального отделения Партии пенсионеров, депутат заксобрания Степан Фирстов. К тому же и доходов у него стало гораздо меньше. Раньше у Фирстова была доля в клинике «ЭФ ЭМ СИ». Основным владельцем компании является продюсер, автор сериала «Универ» и «Интерны» Вячеслав Дусмухаметов. Фирстов, кстати, сам возглавлял клинику, но в феврале в «ЭФ ЭМ СИ» сменили руководителя. А в марте Фирстова вывели из состава учредителей. «Может, Дусмухаметов лишил Фирстова бизнеса, чтобы он деньги на выборы не тратил? Вполне такое может быть», — судачат в медицинских кругах. Решетников пошел против ЕР Как сообщают источники, в партийных кругах ЕР возникли вопросы к завершающему срок полномочий в ЗСО депутату Александру Решетникову. Будучи единороссом, Решетников пошел на выборы в Ашинское собрание депутатов как самовыдвиженец. «С одной стороны, явным предателем Решетникова не назвать, поскольку он пошел на выборы не от конкурирующей партии, а самовыдвиженцем. Тем не менее, вопрос о партийной дисциплине стоит. В Аше прошли праймериз, и теперь Решетникову предстоит на выборах бороться с официальным кандидатом от „Единой России“, то есть с соратником по партии. Так что вопросы имеются», — говорят в кулуарах. Мэрия Челябинска ликвидирует скандальный МУП Началась ликвидация челябинского МУП «Коммет». Того самого МУП, где сажают одного руководителя за другим. Причем сажают за грехи, допущенные еще при прежнем руководстве города. Еще до того, как пришли за нынешним директором «Коммета» Сергеем Кочневым, в мэрии решили ликвидировать МУП как избыточную структуру. «Процесс начался. Кстати, Кочнев все еще числится директором, но это уже не имеет значения», — пояснил источник. В Челябинске вспомнили о Воловом Визит ФСБ и полиции в «Уральский комбинат питания» и в фирмы-контрагенты заставил челябинские элиты вспомнить об Игоре Воловом, который «рулил» школьным питанием со времен бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова и в период вскрытого силовиками картеля. На фоне миллиардных оборотов заявленные 90 миллионов не слишком впечатляют, но для большого срока этой цифры более чем достаточно. «Насчет Волового — вряд ли. Просто потому, что бизнеса в Челябинске у него не осталось. А сам он после обысков перебрался в Америку, откуда выдачи нет», — рассуждают в деловых кругах. Нечаеву не хотят оформлять сделку со следствием Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, обвиняемый в растрате, активно сотрудничает со следствием. Рассказывает о том, кто давал ему указания подписывать бумаги, когда он, Нечаев, был всего лишь начальником управления миндора региона. Но перспективы выйти из СИЗО так и остаются иллюзорными, срок содержания под стражей ему продлили еще на три месяца. «Просто сделка со следствием не заключена, а потому материал в его отношении в отдельное производство не выделили. А все потому, что в деле появляется все больше фигурантов. Надо проводить очные ставки, вот и не торопятся облегчить участь министру», — рассказал источник. А тучи сгущаются Тот факт, что министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева не выпускают из СИЗО, говорит еще и о другом. Статью о растрате министру и другим фигурантам могут ужесточить. «Недаром срок предварительного расследования был продлен сразу на три месяца. Это может говорить о том, что дело очень объемное. Силовики хотят объединить действия фигурантов, назвав их ОПГ. И под это же ОПГ может попасть начальник правового управления миндора Анна Курьянова. К слову, факта корысти Нечаева так и не установлено, и ему остается только посочувствовать», — рассуждает источник. Сербинов продолжает сворачивать бизнес Деловые круги Челябинска продолжают следить за злоключениями бывшего вице-губернатора Игоря Сербинова. По слухам, после визита силовиков в банк «Снежинский» и уголовок его бизнес-присутствие в регионе непрерывно снижается. «Дело дошло, как говорится, „уже до мышей“. Понятно, что он продал долю в агрохолдинге „Равис“. Но сейчас „зачищается“ уже полная мелочь. Так, буквально год-полтора назад было создано ООО „Гамма“ — а сейчас оно уже ликвидируется», — рассказывают инсайдеры. На наследников Никитина подали в суд Деловые элиты Челябинска обсуждают спор экс-директора компании «Стройсвязьурал 1» Олега Лежникова с бывшим работодателем. Сама фирма ранее принадлежала бизнесмену Артуру Никитину, ныне покойному. Лежников почти десять лет руководил компанией. Незадолго до своей смерти Никитин, уже тяжело больной, поставил директором своего сына Артема. А с мая 2025 года компанией руководит Игорь Булатов. «Сама фирма переживает не лучшие времена. Особенно после того, как у нее изъяли недострой на Васенко. Но вполне рабочие активы после Никитина-старшего остались, и их поделили между наследниками. И вдруг Лежников подал на „Стройсвязьурал 1“ в суд. Требует, чтобы его восстановили на работе. Зачем ему нужны тяжбы с наследниками Артура Никитина никто не понимает. Впрочем, если решение об увольнении признают незаконным, он сможет получить зарплату за три года работы. А это большая сумма», — толкуют в кулуарах. Савин усилит футбол Спортивные элиты гадают, зачем гендиректора ХК «Трактор» Ивана Савина назначают руководить еще и футбольным клубом «Челябинск». Потянет ли он нагрузку, при том, что она и в «Тракторе» была немаленькая? «Футбольный клуб вышел в первую лигу, а значит, и руководители нужны более высокого уровня, чем раньше. Савин справится. Тем более, что всю необходимую поддержку ему гарантировали. Но офис у него останется в «Тракторе», — уверяют источники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.