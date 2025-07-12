12 июля 2025

Челябинские дачники ведрами собирают абрикосы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы начали собирать урожай абрикосов в начале июля
Челябинцы начали собирать урожай абрикосов в начале июля Фото:

Садоводы из Челябинска начали собирать абрикосы. Объем урожая исчисляется ведрами и ящиками. Фотографиями дачники делятся в социальных сетях.

«Первые абрикосы упали. 11 июля», — подписал снимок челябинец Виктор Лапин, опубликовав на своей странице во «ВКонтакте». На следующий день он опубликовал фото с заполненными ягодами ящиками.

Челябинка Татьяна Попова разместила в соцсети фотографии с ведрами, полными абрикосов. Урожай женщина продает по цене 200 рублей за килограмм. 

Ранее жители Челябинской области сообщали о богатом урожае лесной земляники и клубники, которые начали собирать уже в первой декаде июня. Кроме того, в регионе продолжается сбор черники и других дикорастущих ягод.

Год выдался урожайным на абрикосы в Челябинске
Год выдался урожайным на абрикосы в Челябинске
Фото:

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Садоводы из Челябинска начали собирать абрикосы. Объем урожая исчисляется ведрами и ящиками. Фотографиями дачники делятся в социальных сетях. «Первые абрикосы упали. 11 июля», — подписал снимок челябинец Виктор Лапин, опубликовав на своей странице во «ВКонтакте». На следующий день он опубликовал фото с заполненными ягодами ящиками. Челябинка Татьяна Попова разместила в соцсети фотографии с ведрами, полными абрикосов. Урожай женщина продает по цене 200 рублей за килограмм.  Ранее жители Челябинской области сообщали о богатом урожае лесной земляники и клубники, которые начали собирать уже в первой декаде июня. Кроме того, в регионе продолжается сбор черники и других дикорастущих ягод.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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