Садоводы из Челябинска начали собирать абрикосы. Объем урожая исчисляется ведрами и ящиками. Фотографиями дачники делятся в социальных сетях.
«Первые абрикосы упали. 11 июля», — подписал снимок челябинец Виктор Лапин, опубликовав на своей странице во «ВКонтакте». На следующий день он опубликовал фото с заполненными ягодами ящиками.
Челябинка Татьяна Попова разместила в соцсети фотографии с ведрами, полными абрикосов. Урожай женщина продает по цене 200 рублей за килограмм.
Ранее жители Челябинской области сообщали о богатом урожае лесной земляники и клубники, которые начали собирать уже в первой декаде июня. Кроме того, в регионе продолжается сбор черники и других дикорастущих ягод.
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