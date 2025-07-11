Челябинца поймали с крупной партией тяжелых наркотиков

В Челябинске задержали торговца наркотиками. У мужчины изъяли около 200 граммов героина и метадон. Об этом рассказали ГУ МВД России по региону.
«Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1987 года рождения. При личном досмотре у него изъяли 67 свертков с наркотиками, которые он планировал распространять через тайники-закладки. При обыске в квартире подозреваемого стражи порядка обнаружили еще около 200 граммов героина, 30 граммов метадона, а также весы и упаковочные материалы», — рассказали в областном главке МВД.
Часть запрещенной продукции злоумышленник успел спрятать в лесополосе Металлургического района. Во время обыска на указанной территории полицейские обнаружили еще 24 свертка.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Операцию по задержанию подозреваемого провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.
В прошлом году сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта наркотиков и изъяли у местного жителя более 14 килограммов мефедрона. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
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