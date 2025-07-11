«Сбер» снял ограничения по акциям «Южуралзолота»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Сбер» снял ограничения по акциям ЮГК
«Сбер» снял ограничения по акциям ЮГК Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Брокер Сбербанка снял ограничения по акциям «Южуралзолота» (Челябинская область) на основании нового документа суда. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Клиентам брокерского подразделения «Сбера» ранее стали недоступны операции с акциями компании ЮГК.

«Сняты ограничения на операции с акциями ПАО „ЮГК“, введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям ПАО „ЮГК“. Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры», — говорится в сообщении, пишет «РБК».

Содержание документа публично не раскрыто. Биржевые операции с ценными бумагами ЮГК стантут доступны после возобновления торгов на Московской бирже. 

Клиентам брокерского подразделения «Сбера» ранее были недоступны операции с акциями компании, которую Генпрокуратура РФ требует национализировать. Причиной послужили судебные акты и остановка торгов акциями ПАО «ЮГК» на Московской бирже.

Генпрокуратура РФ ранее подала в Советский райсуд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний». Компания принадлежит вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. Вся актуальная информация по процессу национализации «Южуралзолота» собрана в сюжете на URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Брокер Сбербанка снял ограничения по акциям «Южуралзолота» (Челябинская область) на основании нового документа суда. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Клиентам брокерского подразделения «Сбера» ранее стали недоступны операции с акциями компании ЮГК. «Сняты ограничения на операции с акциями ПАО „ЮГК“, введенные ранее в связи с обеспечительными мерами по всем акциям ПАО „ЮГК“. Ограничения сняты на основании нового судебного акта, заменяющего ранее введенные меры», — говорится в сообщении, пишет «РБК». Содержание документа публично не раскрыто. Биржевые операции с ценными бумагами ЮГК стантут доступны после возобновления торгов на Московской бирже.  Клиентам брокерского подразделения «Сбера» ранее были недоступны операции с акциями компании, которую Генпрокуратура РФ требует национализировать. Причиной послужили судебные акты и остановка торгов акциями ПАО «ЮГК» на Московской бирже. Генпрокуратура РФ ранее подала в Советский райсуд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний». Компания принадлежит вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. Вся актуальная информация по процессу национализации «Южуралзолота» собрана в сюжете на URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...