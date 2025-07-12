В мэрии Челябинска объяснили, зачем рубят деревья возле стадиона «Инга»

В Челябинске к стадиону «Инга» и конькобежной школе построят отдельный проезд с тротуарами. Работы начнутся на этой неделе по поручению главы города Алексея Лошкина. Об этом говорится в официальном telegram-канале администрации.
К стадиону «Инга» и конькобежной школе обустроят проезд с тротуарами. Долгое время единственный путь на «Ингу» на автомобиле или с остановки общественного транспорта пролегал через территорию школы-интерната №4, что не только создавало определенные трудности, но и противоречило требованиям безопасности для социальных учреждений», — объяснили в мэрии.
Родители воспитанников спортшколы, руководство интерната и отдыхающие неоднократно обращались с просьбой решить проблему доступа. Новая дорога обеспечит удобный и безопасный доступ к спортивным объектам, минуя территорию школы-интерната №4.
Строительство новой дороги организует подрядчик администрации Центрального района. Проезд проложат на специально выделенном участке, который не входит в границы городского бора и не затрагивает его охранную зону. По информации мэрии, завершить работы планируют до сентября 2025 года.
В ближайшие дни начнется расчистка территории под строительство. Для этого уберут самосевные деревья породы клен ясенелистный. Все необходимые разрешения от Управления экологии и природопользования уже получены. В качестве компенсации вдоль нового проезда высадят ценные породы деревьев.
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