12 июля 2025

В мэрии Челябинска объяснили, зачем рубят деревья возле стадиона «Инга»

К стадиону «Инга» в Челябинске обустроят проезд с тротуарами
© Служба новостей «URA.RU»
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Для строительства дорожки подрядчик вырубит дикорастущие деревья и высадит новые
Для строительства дорожки подрядчик вырубит дикорастущие деревья и высадит новые Фото:

В Челябинске к стадиону «Инга» и конькобежной школе построят отдельный проезд с тротуарами. Работы начнутся на этой неделе по поручению главы города Алексея Лошкина. Об этом говорится в официальном telegram-канале администрации.

К стадиону «Инга» и конькобежной школе обустроят проезд с тротуарами. Долгое время единственный путь на «Ингу» на автомобиле или с остановки общественного транспорта пролегал через территорию школы-интерната №4, что не только создавало определенные трудности, но и противоречило требованиям безопасности для социальных учреждений», — объяснили в мэрии.

Родители воспитанников спортшколы, руководство интерната и отдыхающие неоднократно обращались с просьбой решить проблему доступа. Новая дорога обеспечит удобный и безопасный доступ к спортивным объектам, минуя территорию школы-интерната №4.

Строительство новой дороги организует подрядчик администрации Центрального района. Проезд проложат на специально выделенном участке, который не входит в границы городского бора и не затрагивает его охранную зону. По информации мэрии, завершить работы планируют до сентября 2025 года.

В ближайшие дни начнется расчистка территории под строительство. Для этого уберут самосевные деревья породы клен ясенелистный. Все необходимые разрешения от Управления экологии и природопользования уже получены. В качестве компенсации вдоль нового проезда высадят ценные породы деревьев.

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В Челябинске к стадиону «Инга» и конькобежной школе построят отдельный проезд с тротуарами. Работы начнутся на этой неделе по поручению главы города Алексея Лошкина. Об этом говорится в официальном telegram-канале администрации. К стадиону «Инга» и конькобежной школе обустроят проезд с тротуарами. Долгое время единственный путь на «Ингу» на автомобиле или с остановки общественного транспорта пролегал через территорию школы-интерната №4, что не только создавало определенные трудности, но и противоречило требованиям безопасности для социальных учреждений», — объяснили в мэрии. Родители воспитанников спортшколы, руководство интерната и отдыхающие неоднократно обращались с просьбой решить проблему доступа. Новая дорога обеспечит удобный и безопасный доступ к спортивным объектам, минуя территорию школы-интерната №4. Строительство новой дороги организует подрядчик администрации Центрального района. Проезд проложат на специально выделенном участке, который не входит в границы городского бора и не затрагивает его охранную зону. По информации мэрии, завершить работы планируют до сентября 2025 года. В ближайшие дни начнется расчистка территории под строительство. Для этого уберут самосевные деревья породы клен ясенелистный. Все необходимые разрешения от Управления экологии и природопользования уже получены. В качестве компенсации вдоль нового проезда высадят ценные породы деревьев.
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