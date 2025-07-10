Спикеры челябинских городов и округов идут на новые выборы

Большинство спикеров челябинских городов и округов идут на новые выборы

До выборов осталось ровно 65 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборная кампания 2025 года — а точнее, несколько десятков кампаний — в муниципалитетах Челябинской области беспрецедентна. Более половины кандидатов новички в политике, до сих пор не имеющие опыта работы во власти. Как будет обеспечена преемственность и устойчивость власти — в материале URA.RU.

«Депутатский корпус будет обновлен полностью. В ходе 40 избирательных кампаний мы распределим 783 мандата. В том числе 60 мандатов в заксобрание Челябинской области и 723 мандата в органы местного самоуправления. Среди кандидатов в депутаты в ЗСО почти 49% — 37 человек — впервые пробуют себя в политике. Представительные органы местного самоуправления ожидает еще большее обновление — почти 54% кандидатов (387 человек) сегодня не являются действующими депутатами», — сообщил губернатор Алексей Текслер делегатам Форума муниципальных депутатов и приехавшему на мероприятие секретарю Генсовета ЕР Владимиру Якушеву.

Однако турбулентности в местных представительных органах власти не ожидается. По крайне мере — неконтролируемой. Ведь в большинстве муниципалитетов на выборы местных собраний заявились их спикеры.

Кандидатами в депутаты выдвинуты спикер Ашинского райсобрания Евгений Балыклов, Брединского райсобрания Жанна Артеменко и спикер собрания депутатов Варненского района Алексей Кормилицын. Также кандидатами стали спикер собрания Верхнеуфалейского округа Сергей Ханин, председатель собрания депутатов Еманжелинского района Иван Юртеев, председатель собрания депутатов Еткульского района Наталья Васильева, спикер горсобрания Златоуста Алексей Карюков и спикер горсобрания Карабаша Дмитрий Шуткин», — сообщает портал.

Кроме них, кандидатами в депутаты стали председатель собрания депутатов Карталинского района Евгений Слинкин, спикер собрания депутатов Каслинского района Игорь Дятлов и врио главы Катав-Ивановского округа Александр Васильев. Васильев был спикером до того, как вступил в силу приговор в отношении прежнего главы Николая Шимановича. После этого Васильев занял пост главы.

Также документы в избирком подали председатель собрания депутатов Кизильского района Владимир Заплатин, председатель собрания депутатов Красноармейского района Анатолий Казанцев и председатель собрания Кунашакского округа Наталья Гусева, а также спикер горсобрания Кыштыма Владимир Гузынин. По информации агентства, в Кыштыме предстоит смена власти, и новым спикером станет не он, а действующий мэр Людмила Шеболаева. На данный момент сведений о подаче Шеболаевой документов на выборы нет, но документы можно подавать еще целую неделю.

Заявились на выборы председатель горсобрания Локомотивного Эдуард Ананьев и спикер горсобрания Магнитогорска Александр Морозов. На новый депутатский срок пошли председатель собрания депутатов Нагайбакского района Владимир Бурмистров, спикер горсобрания Озерска Андрей Кузнеченков, председатель Октябрьского райсобрания Александр Кершев и ушедший на СВО экс-спикер горсобрания Троицка Василий Хасанов. Уходя на СВО, Хасанов сложил полномочия спикера, но статус депутата за ним сохранился. В сведениях о работе кандидата сказано, что он командует взводом военной полиции.

Выдвинулись на новый срок также председатель Троицкого райсобрания Лариса Шумкина, председатель Уйского райсобрания Александр Абрамкин, спикер горсобрания Чебаркуля Николай Баландин и спикер собрания Чебаркульского района Андрей Завьялов.

В сентябре на территории Челябинской области пройдет 39 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Подлежат замещению 723 депутатских мандата муниципального уровня. Из-за различий в сроках начала избирательных кампаний в территориях даты выдвижения кандидатов и их регистрации варьируются. По состоянию на 10 июля выдвинули свои кандидатуры 1 934 человека.