11 июля 2025

Нет даже градусника: в челябинском ФАПе недосчитались базовых медицинских приборов

В челябинской деревне ФАП не мог измерить пациентам температуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Сельский ФАП не обеспечен базовым оборудованием, а имеющееся сломано
Сельский ФАП не обеспечен базовым оборудованием, а имеющееся сломано Фото:

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) деревни Яринка Уйского района Челябинской области не обеспечен ключевыми устройствами для оказания медицинской помощи. Например, отсутствуют градусник и аппарат ЭКГ. Об этом стало известно в результате проверки, организованной прокуратурой, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверка показала, что в ФАПе отсутствуют портативный электрокардиограф, медицинский термометр, тест-полоски для определения уровня сахара в крови, тонометр для измерения внутриглазного давления, кольпоскоп, комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни. Они необходимы для оказания населению качественной первичной медико-санитарной помощи», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, имеющиеся весы для взрослых и портативный анализатор уровня сахара в крови оказались в нерабочем состоянии. В результате в адрес главного врача районной больницы села Уйское прокурор направил представление с требованием устранить нарушения.

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Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) деревни Яринка Уйского района Челябинской области не обеспечен ключевыми устройствами для оказания медицинской помощи. Например, отсутствуют градусник и аппарат ЭКГ. Об этом стало известно в результате проверки, организованной прокуратурой, сообщили в пресс-службе ведомства. «Проверка показала, что в ФАПе отсутствуют портативный электрокардиограф, медицинский термометр, тест-полоски для определения уровня сахара в крови, тонометр для измерения внутриглазного давления, кольпоскоп, комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни. Они необходимы для оказания населению качественной первичной медико-санитарной помощи», — говорится в сообщении прокуратуры. Кроме того, имеющиеся весы для взрослых и портативный анализатор уровня сахара в крови оказались в нерабочем состоянии. В результате в адрес главного врача районной больницы села Уйское прокурор направил представление с требованием устранить нарушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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