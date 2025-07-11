Нет даже градусника: в челябинском ФАПе недосчитались базовых медицинских приборов

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) деревни Яринка Уйского района Челябинской области не обеспечен ключевыми устройствами для оказания медицинской помощи. Например, отсутствуют градусник и аппарат ЭКГ. Об этом стало известно в результате проверки, организованной прокуратурой, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проверка показала, что в ФАПе отсутствуют портативный электрокардиограф, медицинский термометр, тест-полоски для определения уровня сахара в крови, тонометр для измерения внутриглазного давления, кольпоскоп, комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни. Они необходимы для оказания населению качественной первичной медико-санитарной помощи», — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, имеющиеся весы для взрослых и портативный анализатор уровня сахара в крови оказались в нерабочем состоянии. В результате в адрес главного врача районной больницы села Уйское прокурор направил представление с требованием устранить нарушения.
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